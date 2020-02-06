Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров

Автор: Тарас Подолян сейчас мировые демократии переживают тяжелый кризис, говорит Борис Захаров

Путин разрушает международное право. Фактически он его уже давно разрушил. А теперь он хочет это легитимизировать на национальном уровне. Об этом рассказал правозащитник Борис Захаров в интервью Gazeta.ua. По его словам, конституционная реформа, которую проводит Путин в России, юридически ставит российские законы выше международных соглашений.

Когда после Евромайдана началась "русская весна", это у меня никакого удивления не вызвало. Вообще войну с Россией я ожидал с 1991 года. Мы отделились, значит, должна быть защита независимости. Как сказал Владимир Буковский, "коммунизм в СССР не был побежден - он развалился под собственным весом". Как и сам СССР. Но войны за независимость Украины не было. И она когда-то должна была наступить. Получилось, что в таком отдаленном от тех времен будущем.

После начала войны вы говорили, что Путин объединил украинцев против себя, и в большинстве украинцев на востоке проснется национальное сознание. Действительно ли так произошло?

На тот момент так и произошло. Всегда есть какие-то сепаратисты и украинофобы. Здесь вопрос в критической массе украинцев, которые понимают, откуда идет настоящая опасность.

Скажем, в 90-х годах в Харькове многие воспринимали украинскую культуру исключительно как селюковскую, выступали за двуязычие и склонялись перед русской культурой, желали крепких связей с Россией. Я всегда был очень жестким государственником и говорил "Прочь от Москвы!" (Лозунг Николая Хвылевого. - Gazeta.ua). Родителям друзья говорили, что их сын воспитывается "в фашистском духе". Сейчас национализмом никого не удивишь. Теперь эти же люди - националисты, волонтеры, бойцы АТО / ООС. Путин их полностью консолидировал. Они сначала поддержали Оранжевую революцию, несмотря на свою русскоязычность. А позже поддержали Евромайдан и пошли в волонтерские добровольческие движения. Теперь это люди с совершенно другим мировоззрением. Сейчас они переходят на украинский язык. У них очень сильная трансформация произошла. И это активная часть общества. Другая часть - обыватели, которым просто важно хорошо жить в настоящем. Они не понимают, откуда опасность, не хотят в ЛНР / ДНР, чувствуют опасность от России и хотят, чтобы от них отстали. Эта война - это игра в длинную. То, что выбрали Зеленского, это следствие общенародной усталости от ситуации и от всех предыдущих политических элит - бело-голубых, оранжевых. Поэтому решили всех отправить на пенсию и выбрать себе "Голодородька" А сейчас пошел откат в связи с усталостью. Эта война - это игра в длинную. То, что выбрали Зеленского, это следствие общенародной усталости от ситуации и от всех предыдущих политических элит - бело-голубых, оранжевых. Поэтому решили всех отправить на пенсию и выбрать себе "Голодородька". Я не скажу, что произошло что-то страшное. Думаю, что это просто такой исторический этап. Если сравнивать его с настоящим реваншем, реакцией, реставрацией, которая происходит всегда после революционных изменений, то это намного лучше. Поэтому я довольно оптимистично смотрю на те процессы, которые происходят сейчас по сравнению с тем, что могло бы быть.

Но сейчас не знать, чего ожидать от власти завтра.

Не только у нас. Наша власть в каком-то смысле более или менее предсказуема. Сейчас всемирный кризис. Даже англосаксонские демократии, обычно очень крепкие и сильные, сейчас проходят через очень тяжелый кризис. Почему так происходит? Раньше диктаторы с помощью террора и монополии на новые средства коммуникации и создали тоталитарные режимы - коммунистический и нацистский. А сейчас новый этап развития информационных технологий, когда за один год человечество создает больше информации, чем за всю предыдущую историю. Теперь не один информационный канал, а куча каналов, по которым можно манипулировать. Созданием кучи пост-правд, размытием правды манипулятивно навязывается новая картина мира. Раньше общества в тоталитарных государствах были закрытыми. Теперь та же Россия достаточно открыта, люди могут выезжать за границу и пользоваться интернетом, надо только установить VPN и интернет-цензура не работает. Но там нет свободы слова: людям промывают мозги с помощью информационной войны, пропаганды и создания пост-правд. Там люди с тоталитарным мышлением. Это разрушает теорию открытого общества Карла Поппера (австро-британский философ, автор книги "Открытое общество и его враги". - Gazeta.ua), который доказывал, что тоталитарный режим может существовать только в закрытом обществе. И эта теория работала в ХХ веке. В ХХ веке ситуация изменилась. Сейчас на западе происходит общемировой кризис демократии. Это не первый раз. В первой половине ХХ века также был кризис западного общества. Но тогда были свои условия, а сейчас - свои. Такие же кризисные процессы происходят даже в Соединенных Штатах и ​​в Великобритании. Мировая война будет загораться отдельными горячими точками, но, надеюсь, не превратится в тотальную войну с миллиардными жертвами. Ситуация в мире на самом деле критическая. В Украине еще не самое плохое состояние дел в этом смысле

К чему это может привести?

Я даже боюсь думать. Надежды только на ядерное оружие как оружие сдерживания. Мировая война будет загораться отдельными горячими точками, но, надеюсь, не превратится в тотальную войну с миллиардными жертвами. Ситуация в мире на самом деле критическая. В Украине еще не самое плохое состояние дел в этом смысле, возможно, именно потому, что в Украине есть горячая точка, по нашей территории, в очередной раз, проходит фронт всемирного цивилизационного конфликта. Поэтому мы лучше понимаем ситуацию.

О чем свидетельствует конституционная реформа, которую взялся внедрять в России Путин?

Он разрушает международное право. Фактически он его уже давно разрушил. А теперь он хочет это легитимизировать на национальном уровне. И когда он говорит, что национальные законы станут выше международные соглашения, он разрушает всю систему международного права как таковую. Это легализует невыполнения Россией всех сделок. По сути, Путин сейчас возвращает историю к 1948 году - к созданию международных механизмов на основании естественного права. И говорит, что законы государства выше, чем естественное право. Нацисты были осуждены на Нюрнбергском трибунале именно за нарушение естественного права, а законы нацистской Германии - положительного права - нацистские преступники не нарушали. Они совершили страшные преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления на основе своих писаных законов. Права, написанные государством, не могут быть более естественным правом. На самом деле то, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН, то, что все с ней считаются, фактически просто закрепляет то, что и так существует. Путин что хочет, то и выполняет, а чего не хочет, того не выполняет. Он просто это закрепляет на конституционном уровне. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин меняет российские законы так, чтобы возвращение Крыма стало невозможным - Портников

Что за этим должно следовать?

Россию надо лишать постоянного членства в Совете безопасности ООН. Но Россия обладает вторым по объему мировым ядерный запасом. Все ее боятся. Боятся этой красной кнопки. Поэтому сейчас наступил очень серозный мировой кризис в сфере прав человека и международного права. Изменяя Конституцию России, президент РФ дал знать, что намерен остаться у власти пожизненно.

Об этом написал серию твитов эксперт по России Андерс Аслунд, пишет Укринформ. "Назначив конституционную комиссию, Путин ясно дал понять, что желает остаться у власти навсегда, независимо от должности и что для этого ему не нужно присоединять Беларусь", - заявил эксперт. Очень странно, что Путин "так долго держал такого безуспешного премьер-министра, как Дмитрий Медведев". "Лучшее, что можно сказать о Медведеве, это то, что он был настолько слаб, что его можно было освободить в любое время", - написал он.