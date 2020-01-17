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пятница, 17 января 2020 13:37

Путин меняет российские законы так, чтобы возвращение Крыма стало невозможным - Портников

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Путин меняет российские законы так, чтобы возвращение Крыма стало невозможным - Портников
Виталий Портников: какое бы решение ни принял любой международный арбитраж в споре России и Украины, Москва просто не будет его выполнять. И теперь будет для этого иметь юридические основания, прописанные в российской конституции. Фото: УНИАН

Если представить, что через какой-то промежуток времени к власти в Российской Федерации придут люди, которые согласятся вести переговоры о возвращении Крыма, им это не удастся. Путин формирует правовую ловушку для своих возможных преемников, в которую они непременно попадут, если решат вернуть Крым.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит публицист Виталий Портников.

Изменения в российской конституции, которые предлагает Путин это попытка сохранить власть? Какой именно план у него?

- Пока трудно сказать, как консервация путинского режима будет выглядеть на практике. Глава Кремля очевидно больше не будет баллотироваться на пост президента. Поэтому может себе позволить постепенно уменьшать официальные полномочия для этой должности. Фактически это никак не уменьшит реальное влияние Путина в России. В то же время предлагаемые изменения могут существенно ограничить возможные полномочия преемника Владимира Путина в президентском кресле. Это превратит пост президента в декларативное украшение, а тот, кто будет занимать его, на самом деле не будет ничего решать по поводу жизни страны. Очевидно, сам Путин может возглавить какой-то другой государственный орган. Если он будет уже действующим, его полномочия специально расширят. Или могут образовать новый и предоставить ему всю полноту власти в государстве. Например, Путин может возглавить так называемый Государственный совет Российской Федерации. Но из того, что уже озвучено Путиным, понятно, он планирует создать в России модель парламентско-президентской республики. Это еще дополнительно ослабит следующего президента РФ. Однако эти положения не являются окончательными и надо ждать окончания работы по изменению конституции.

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Что значит предложение, чтобы Государственная дума имела право назначать правительство самостоятельно?

- Мы должны понимать, что это условные вещи. Когда президент является лидером правящей партии, имеющей большинство в парламенте, он фактически и будет принимать решение. Декларативный уровень самостоятельности Государственной думы здесь не будет на что-то сильно влиять. В Украине сейчас наблюдаем похожую ситуацию. Верховная Рада с самой большой фракцией "Слуга народа" абсолютно зависима от особы президента Владимира Зеленского. Единственная разница, которая будет присутствовать, - это формат выборов парламента. В Украине это происходит демократическим путем, в Российской Федерации - наоборот, методом управляемого голосования. Однако сущность от этого не меняется, остается той же самой.

Почему Путин настаивает на приоритете внутреннего права перед международным? Что это означает на практике?

- Это фактически окончательно завершит превращение России в Советский Союз. Это означает, что на территории РФ не смогут действовать различные международные конвенции. А сама Россия сама себя признает свободной от любых международных обязательств. Это касается и мировых судов, и документов вроде Будапештского меморандума. Европейские органы больше не смогут предъявлять Москве претензии в оккупации и аннексии украинской территории или нарушении конвенции о правах человека. Если раньше над Владимиром Путиным и его окружением хотя бы формально были какие-то международные арбитражи, то теперь он является неподсудным.

Какие последствия это несет для Украины?

- Какое бы решение ни принял любой международный арбитраж в споре России и Украины, Москва просто не будет его выполнять. И теперь будет иметь для этого юридические основания, прописанные в российской конституции. Ведь решение суда РФ считается выше постановления международного арбитража.

Также отказ от верховенства международного права очень усложнит возможность возвращения украинских территорий, которые оккупировала Россия. Даже если представить, что через какой-то промежуток времени к власти в Российской Федерации придут люди, которые согласятся вести переговоры о возвращении Крыма, им это не удастся. Конституционный суд России не признает возвращения полуострова под контроль Украины. Для того чтобы это сделать, придется снова менять российскую конституцию. Сейчас Путин формирует правовую ловушку для своих возможных преемников, в которую они непременно попадут, если решат вернуть Крым.

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Запад может как-то отреагировать на это нововведение?

- Никаких новых санкций ожидать не стоит. Западные лидеры возможно в очередной раз сделают какие-то заявления о том, что они обеспокоены этой ситуацией. Но это внутренне российские дела. Ни Украина, ни Запад не может на них повлиять существенно. Предложения Путина это также "привет" тем европейским политикам, которые настаивали, что Российскую Федерацию обязательно надо вернуть в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Мол, только так российские граждане смогут отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. То, что сейчас предлагает Путин, является просто насмешкой над этим аргументом. Да, российская делегация вернулась в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. В то же время теперь россияне точно не смогут рассчитывать на помощь европейского правосудия.

Президент России Владимир Путин планирует провести конституционную реформу. Об этом он заявил 15 января во время ежегодного обращения к федеральному собранию. Среди предложенных изменений усиление роли парламента и губернаторов, верховенство конституции России над международными законами и новые требования к кандидатам в президенты.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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