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четверг, 08 апреля 2021 09:30

Путин не может стянуть войска к границам США. Поэтому бьет по Украине. Самое интересное в журнале "Країна"

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"Когда бряцают оружием у границ Украины, всегда есть угроза нападения. Кремль не может стянуть войска к границам США, поэтому бьет по союзникам, делает больно там, куда может дотянуться, - говорит "Країні" капитан военно-морских сил США, исполнительный директор Fort SEAL Гарри Табах.

- Россия испытывает на Донбассе оружие, тактики. Не надо недооценивать врага. Однако на масштабную атаку Москва скорее не пойдет. Путин не атакует в лоб. Работает хитро, закулисно, спецоперациями. Вносит раздор. Делает все, чтобы одни части общества выступали против других, чтобы ослабить и поссорить украинцев между собой и с союзниками.

Украинская армия не та, что была в 2014 году. Стала на порядок лучше, квалифицированнее. Там много профессионалов и тех, кто имеет боевой опыт. Но все еще нуждается в оружии и высоких технологиях - дронах наблюдения и боевых, приборах ночного видения, средствах радиолокационного слежения, снайперской технике, электронике, космических системах связи. Это дорогие вещи. В этом еще зависит от западной помощи".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №14 (567) от 8 апреля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться. Подписной индекс - 37278. Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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Дата
08
апреля

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