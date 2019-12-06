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пятница, 06 декабря 2019 18:38

Путин готовит Зеленскому газовую ловушку. Самое интересное в юбилейном номере журнала "Країна"

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Надо продержаться зиму. Весной удастся достичь выгодного контракта на транспортировку газа нашей газотранспортной системой. Нафтогаз имеет сопротивляемость выстоять. Поэтому россияне к экономическому давлению добавили политическое, - говорит в интервью "Країні" Михаил Гончар, президент центра "Стратегия ХХI".

Заявления министра энергетики Алексея Оржеля о покупке газа напрямую из России эксперт считает капитуляцией.

"Не может быть и речи о возобновлении прямых закупок топлива в РФ, пока россияне не убрались из Крыма и Донбасса, не выплатили Нафтогазу компенсацию по решению Стокгольмского арбитража".

Заключение нового газового контракта между Киевом и Москвой напрямую зависит от того, когда запустят "Северный поток-2".

"Если газопровод будет действовать по обновленной Газовой директивой ЕС (использовать его можно только на половину мощности), мы сохраним статус-кво. Это и есть компромисс. Евросоюз должен придерживаться Третьего энергетического пакета. Однако доминирует немецкий подход. Бундестаг принял закон, который может позволить исключение для "Северного потока-2". Это способствует Газпрому рано или поздно обойти ограничения ".

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Немалую роль в этом проекте Михаил Гончар отводит США.

"Ключ к успеху или фиаско этого проекта - в Вашингтоне. Он не произойдет, если Соединенные Штаты введут санкции против подрядчиков, которые заключают трубу на морское дно. Эти компании покинут строительство. Потому что им есть что терять на американском рынке. Русские не имеют технологий. Более 85 процентов трубопровода уже уложено. Но и без километра трубы система не будет работать.

Окно возможностей остановить строительство появляется к Рождеству. История с импичментом Трампа отодвинула эту проблему. Но о ней помнят. Хотят внести в законопроект об оборонном бюджете США позицию о санкциях для "Северного потока-2".

 

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Дата
06
декабря

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