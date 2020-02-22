Протесты в Новых Санжарах: Зеленский поручил секретарю СНБО разобраться в ситуации

Секретарь СНБО Алексей Данилов вылетел в Новые Санжары. Фото: СНБО

В поселок Новые Санжары Полтавской области, где прошли протесты из-за размещения эвакуированных из Китая украинцев, вылетел секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Посетить поселок ему поручил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба СНБО.

"Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Национальной гвардии "Новые Санжары", - говорится в сообщении.

Накануне на брифинге СНБО Данилов заявлял, что во время протестов в Новых Санжарах присутствовали неместные люди, которые специально подстрекали толпу.

"Мы четко осознаем, что, к сожалению, не все жители Новых Санжар, не все местные в этом участвовали. Были люди, которые к Санжарам не имеют отношения. Но это уже вопрос к нашим правоохранительным органам - они будут выяснять, что здесь происходило", - сказал он.

Данилов добавил, что люди, которые подстрекали толпу в Новых Санжарах, были "профессиональными провокаторами". Правоохранители органы устанавливают всех причастных к столкновениям.

"Эти люди профессиональ, и когда происходит такая ситуация, они подстрекают, а потом, скажем так, немножко исчезают. Еще раз скажу - и СБУ, и МВД понимают, о ком идет речь. Я думаю, они отработают эту ситуацию ... Есть профессиональные провокаторы, которые занимаются этим вопросом", - отметил Данилов.

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По словам секретаря СНБО, по состоянию на 22 февраля ситуация в Новых Санжарах контролируется.

В поселке Новые Санжары Полтавской произошли столкновения из-за заселения в тамошний медицинский центр Национальной гвардии эвакуированных из Китая украинцев. Местные сначала перекрыли все въезды в райцентр. Затем агрессивно настроенные граждане бросали в автобусы и в полицейских камнями. В одном из автобусов, которые везли эвакуированных из Ухань граждан в медсанаторий Новых Санжар, был 8-летний ребенок. Полиция задержала 24 протестующих. Правоохранители будут круглосуточно усиленно патрулировать райцентр, там сосредоточен резерв для реагирования на ситуацию. ООН осудила нападения на эвакуированных в Новых Санжарах на Полтавщине. Призвала правительство принять меры безопасности для всех, кого это касалось, сообщили в представительстве ООН в Украине.