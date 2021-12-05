Проедут не все: на въезде в Киев установили ограничительные ворота

Ворота будут препятствовать въезду в столицу крупногабаритного транспорта. Фото: kyivtrafficmanagement

На въезде в Киев установили ограничительные ворота, которые будут препятствовать въезду в столицу крупногабаритного транспорта.

Такая мера необходима для защиты дорожной инфраструктуры, мостов, эстакад, а также для уменьшения выбросов от транспорта. Об этом сообщает подрядчик работ "Центр организации дорожного движения".

Ворота высотой 3,5 метра установили на пересечении ул. Милославская и Радосинская. Конструкция будет предотвращать въезд в Киев нарушителей габаритных и весовых норм. Ворота установлены согласно разработанной, согласованной и утвержденной схеме организации дорожного движения.

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