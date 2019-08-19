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понедельник, 19 августа 2019 01:29

Продюсер "Ласкового мая" попросил разрешить въезд в Украину

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Продюсер &quot;Ласкового мая&quot; попросил разрешить въезд в Украину
Андрей Разин потребовал въезд в Украину. Фото: Википедия

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Андрей Разин попросил президента разрешить ему въезд в Украину, чтобы посетить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая сейчас находится в коме, об этом он написал в Instagram.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и посетить солистку "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины", - сообщил в фотоблог звезда.

Продюсер добавил, что сейчас Нина Кирсо находится в коме в одной из больниц в Полтаве.

"Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и навестить Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - добавил Разин.

Скандальная певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейный концерт, который состоится в Киеве. За последние 5 лет это первое выступление, который артистка хочет провести в Украине.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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