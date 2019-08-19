Продюсер "Ласкового мая" попросил разрешить въезд в Украину

Андрей Разин потребовал въезд в Украину. Фото: Википедия

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Андрей Разин попросил президента разрешить ему въезд в Украину, чтобы посетить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, которая сейчас находится в коме, об этом он написал в Instagram.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и посетить солистку "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины", - сообщил в фотоблог звезда.

Продюсер добавил, что сейчас Нина Кирсо находится в коме в одной из больниц в Полтаве.

"Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и навестить Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - добавил Разин.

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