Впервые за 5 лет: Таисия Повалий даст солный концерт в Киеве

Скандальная певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейном концерте, который состоится в Киеве.
За последние 5 лет это первый концерт, который артистка проведет в Украине.
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Выступление запланировано на 10 декабря в Национальном дворце "Украина".
"Дорогие мои, приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве. Это будет очень особенная встреча. Я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что получила", - объявила Повалий в Instagram.
Артистка жаловалась, что ей не дают выступать в Украине, поэтому нашла альтернативу в концертах по территории России.
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Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента. По ее словам, отдала голос за мирную, процветающую Украину.
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