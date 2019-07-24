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среда, 24 июля 2019 15:34

Впервые за 5 лет: Таисия Повалий даст солный концерт в Киеве

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Впервые за 5 лет: Таисия Повалий даст солный концерт в Киеве
Таисия Повалий даст концерт в Киеве. Фото: @tpovaliyofficial

Скандальная певица Таисия Повалий сообщила поклонникам о своем юбилейном концерте, который состоится в Киеве.

За последние 5 лет это первый концерт, который артистка проведет в Украине.

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Выступление запланировано на 10 декабря в Национальном дворце "Украина".

"Дорогие мои, приглашаю вас на свой юбилейный концерт в Киеве. Это будет очень особенная встреча. Я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что получила", - объявила Повалий в Instagram.

Артистка жаловалась, что ей не дают выступать в Украине, поэтому нашла альтернативу в концертах по территории России.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Скандальная украинская певица Таисия Повалий прилетела из России в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента. По ее словам, отдала голос за мирную, процветающую Украину.

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