Призер боев без правил в свободное время грабил пенсионеров

Спорстмен мошенничал, обманывая пенсионеров. Фото: Facebook

20 января работники полиции Голосеевского района Киева задержали спортсмена Вячеслава Вильцанюка, который систематически вместе с сообщниками совершал в Киеве преступления.

Вячеслав - действующий тренер и неоднократный призер чемпионатов по боям без правил по категории ММА, в свободное от тренировок время занимался телефонным мошенничеством, сообщили в "Киев Оперативный".

Его сообщники звонили потенциальным потерпевшим, представлялись их сыном или дочерью и говорили, что нуждаются в денежной помощи. Сам Вячеслав попался на афере, в ходе которой выдавал себя за врача-хирурга медицинского городка. Он позвонил пожилой женщине в сообщил, что сын той попал в ДТП. На проведение необходимой операции, которая спасет жизнь "пострадавшему", потребовал $36 тыс.

Женщина поверила в слова "врача" и отдала ему необходимую сумму.

Мошенника уже задержали, и его ждет арест с правом внесения залога в размере 970 тыс. грн.

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Мошенники нашли способ, как похитить деньги, которые люди собирают на лечение родных. Последние чаще всего это делают через социальные сети. Сначала аферисты хотят узнать номер телефона, чтобы якобы помочь. Далее пытаются получить номер банковской карты и CVV код, пишет "Сегодня".