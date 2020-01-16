Ящики с пожертвованиями и просьбы в соцсетях: как мошенники выманивают деньги

Эксперты советуют никому не сообщать CVV код вашей банковской карточки. Таким образом мошенники часто воруют средства с карточек. Фото: РБК-Україна

Мошенники нашли способ, как похитить деньги, которые люди собирают на лечение родных. Последние чаще всего это делают через социальные сети.

Сначала аферисты хотят узнать номер телефона, чтобы якобы помочь. Далее пытаются получить номер банковской карты и CVV код, пишет "Сегодня".

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С другой стороны, если вы хотите помочь тому, кто в беде, то средства лучше переводить на банковский счет, а не бросать в ящик с пожертвованиями. Ими часто пользуются мошенники.

Перед тем как перевести деньги, в интернете надо найти информацию о благотворительной организации и ее деятельности. Если деньги собирают через социальные сети, стоит посмотреть профиль благотворителя, поискать информацию в интернете о телефоне или банковском счете.

В Киеве киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом $100 тыс. Под видом торгов на мировых финансовых рынках мошенники привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов. В то же время создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.