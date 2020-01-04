Обманывали людей на интернет-"аукционах": в столице киберполиция накрыла мошенническую схему

В Киеве киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом $100 тыс.

Под видом торгов на мировых финансовых рынках мошенники привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированный возврат вкладов.

В тоже время создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе, сообщают в МВД.

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Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег.

Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета мошенников. Доход от такой деятельности достигал более $100 тыс. ежемесячно.

Злоумышленники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Киберполиции устанавливает всех пострадавших.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества.

На Ровенщине правоохранители разоблачили мужчину, который распространял вредоносное программное обеспечение. С помощью программы злоумышленник получал доступ к ресурсам компьютеров пользователей сайтов для майнинга криптовалюты.