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пятница, 25 февраля 2022 12:52

Приютить: создали сайт, где можно найти и предложить жилье украинцам с особо опасных территорий

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Приютить: создали сайт, где можно найти и предложить жилье украинцам с особо опасных территорий
Украинцев призывают предоставить убежища тем, кто живет на особо опасных территориях. Фото - Facebook

Украинцев призывают оказывать организованную помощь согражданам, которые переселяются с наиболее опасных территорий Украины. Украинские программисты создали специальный ресурс, где можно предложить и найти жилье.

Об этом написали в телеграмм-канале Форпост Янченко.

Инициатива называется "Убежище", чтобы найти варианты жилья или пригласить украинцев к себе - нужно перейти по ссылке.
"Украина переживает непростые времена. Просим вас протянуть руку помощи тем, кто перемещается из зон боевых действий в более безопасные регионы. Если вы можете приютить сограждан – оставляйте заявку на сайте. Меньше, чем через сутки украинские ИТ-шники сделали сайт для взаимопомощи. Распространите его максимально, пожалуйста", - написали активисты.


Посол доброй воли ООН американская актриса Анджелина Джоли написала пост в поддержку Украины. Она отметила, что знает об агрессии Путина против суверенного государства, знает, что уже есть жертвы и работает над решением вопроса о принятии беженцев.

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