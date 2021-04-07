Привязывали руку и били линейкой: как и зачем в СССР переучивали левшей

В 1986 году переучивание левшей в СССР отменили. Фото: pixabay.com

Примерно до середины 1980-х в СССР считалось, что ребенка-левшу нужно переучивать.

О том, как и почему в СССР переучивали детей, пишущих левой рукой, рассказал белорусский блогер Максим Мирович на LiveJournal. В советских школах использовались различные методы, которые зависели от личной заинтересованности педагогов. На детей могли морально влиять, привязывать левую руку к стулу, чтобы левши во время урока пользовались только правой, а также били по рукам указкой.

"Советская доктрина не предполагала существования кого-то, кто будет хоть чем-то отличаться от остального сообщества. Родителей заставляли переучивать детей-левшей. Предлагали надевать им на левую руку плотную варежку или бинтовать пальцы левой руки. Научные исследования показали, что полностью переучить левшу невозможно – правое полушарие мозга является у таких людей ведущим и переделать это нельзя. Более или менее удалось адаптироваться лишь части левшей. Хотя чаще всего они просто начинали одинаково владеть обеими руками", – пишет блогер.

Официальным поводом для переобучения левшей считался тот факт, что предметы окружающего мира созданы для правшей, и тем, кто пользуется левой рукой, будет сложно жить. В качестве примера приводили письмо чернильной ручкой. Еще одна причина переобучения, о которой широко не говорили, связана со службой в армии. Затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то во время стрельбы гильзы будут лететь прямо в лицо.

Переобучение левшей оказало негативное влияние на их психику. Дети чувствовали себя виноватыми, отделялись от коллектива и нередко начинали плохо учиться. У многих левшей, подвергшихся советским методам "перевоспитания", возникали бессонница, заикание и гиперкинез.

В 1986 году переучивание левшей в СССР отменили.

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Огромное количество вещей, которые доступны любым более-менее обеспеченным людям, в СССР были доступны только богачам. Только те, кто зарабатывал от 1000 руб. в месяц на всяких редких профессиях типа дипломатов или космонавтов, имели возможность приобрести дорогие вещи.