Привязывали руку и били линейкой: как и зачем в СССР переучивали левшей

 
Ексклюзивы
1/5
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Елеторальна поддержка снижается, Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 0
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
4 Просмотров: 810
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1656
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 180
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 279
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 837
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Фото
Все фото
9
6
18
13
3
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Видео
Все видео
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 189
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 216
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1728
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 270
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1260
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 135
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 10:24

Привязывали руку и били линейкой: как и зачем в СССР переучивали левшей

  Комментировать
Привязывали руку и били линейкой: как и зачем в СССР переучивали левшей
В 1986 году переучивание левшей в СССР отменили. Фото: pixabay.com

Примерно до середины 1980-х в СССР считалось, что ребенка-левшу нужно переучивать.

О том, как и почему в СССР переучивали детей, пишущих левой рукой, рассказал белорусский блогер Максим Мирович на LiveJournal. В советских школах использовались различные методы, которые зависели от личной заинтересованности педагогов. На детей могли морально влиять, привязывать левую руку к стулу, чтобы левши во время урока пользовались только правой, а также били по рукам указкой.

"Советская доктрина не предполагала существования кого-то, кто будет хоть чем-то отличаться от остального сообщества. Родителей заставляли переучивать детей-левшей. Предлагали надевать им на левую руку плотную варежку или бинтовать пальцы левой руки. Научные исследования показали, что полностью переучить левшу невозможно – правое полушарие мозга является у таких людей ведущим и переделать это нельзя. Более или менее удалось адаптироваться лишь части левшей. Хотя чаще всего они просто начинали одинаково владеть обеими руками", – пишет блогер.

Официальным поводом для переобучения левшей считался тот факт, что предметы окружающего мира созданы для правшей, и тем, кто пользуется левой рукой, будет сложно жить. В качестве примера приводили письмо чернильной ручкой. Еще одна причина переобучения, о которой широко не говорили, связана со службой в армии. Затворы автоматов расположены с правой стороны, туда же вылетают стреляные гильзы. Если автомат возьмет левша, то во время стрельбы гильзы будут лететь прямо в лицо.

Переобучение левшей оказало негативное влияние на их психику. Дети чувствовали себя виноватыми, отделялись от коллектива и нередко начинали плохо учиться. У многих левшей, подвергшихся советским методам "перевоспитания", возникали бессонница, заикание и гиперкинез.

В 1986 году переучивание левшей в СССР отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото

Огромное количество вещей, которые доступны любым более-менее обеспеченным людям, в СССР были доступны только богачам. Только те, кто зарабатывал от 1000 руб. в месяц на всяких редких профессиях типа дипломатов или космонавтов, имели возможность приобрести дорогие вещи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Привязывали руку и били линейкой: как и зачем в СССР переучивали левшей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Синтезировали галлюциногенный наркотик

К несовершеннолетним позволили применять высшую меру наказания

Всемирный день здоровья: как поддерживать хорошую физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 20466
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 5 Просмотров: 14580
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8163
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 5814
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 5572
Общество
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19
Неделя на ИВЛ: спасают 7-летнего мальчика с тяжелой формой Covid-19
"Наша поддержка не пошатнется" - Канада заявила о приверженности Украины
"Наша поддержка не пошатнется" - Канада заявила о приверженности Украины Просмотров: 18
Дипломатия во время войны – стрельба по голубям. Надо переходить от пассивной обороны к активной - Перепелица
Дипломатия во время войны – стрельба по голубям. Надо переходить от пассивной обороны к активной - Перепелица
 Просмотров: 90
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
 Просмотров: 9
Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами
Почему записанных на прививку в "Дії" не вакцинируют остаточными дозами Просмотров: 306
Больше всего комментируют
26
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
5
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
Голосов: 55859
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть