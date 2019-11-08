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пятница, 08 ноября 2019 09:21

Притула отреагировал на скандал с Молочным

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На скандал с бывшим участником шоу "Файна Юкрайна" Андреем Молочным отреагировал телеведущий Сергей Притула.

Стихотворение, посвященное коллеге, Притула опубликовал в Facebook.

"Антон из Жашкова давно не живет с Маричкой", - так вспомнил героев, которых играл в шоу "Файна Юкрайна" вместе с Молочным.

Автор: фото из открытых источников
  Притула і Молочний в шоу "Файна Юкрайна"
Притула і Молочний в шоу "Файна Юкрайна"

И добавил, что эта ситуация делает ему больно.

"Господа, прошу не устраивать фестиваль образ в комментах. Вас интересовала моя реакция и вы просили меня отреагировать на инфоповод. Я отреагировал. Образы - у себя на страницах. У меня - нет. Мне достаточно больно. Сам факт этого инфоповодов. Благодарю за понимание".

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