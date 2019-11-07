Комик Молочный заявил, что по Киеву ходят фашисты

Молочный выложил текст в Instagram. Фото: Obozrevatel

Украинский комик Андрей Молочный, который переехал в РФ, написал пост по случаю захвата Киева советской армией 6 ноября 1943 года.

"Почему для меня это событие стало важным, получило очень ценное значение? Ведь еще 5 лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь еще 5 лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9 мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами", - написал он в Instagram.

Молочный также выразил надежду, "что как и 76 лет назад Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине

"Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и еще потому, что в составе 1-го Украинского фронта под командованием Николая Федоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошел всю войну и погиб в апреле 1945 года мой прадед Петр Андреевич Молочный", - подытожил он.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения при внеплановой проверки телеканала NewsOne. Проверку инициировали в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1". Во время проверки исследовали высказывания в передачах, анонсировали телемост с российским телеканалом "Россия 1". Выявили ряд фактов, например, передачи, где украинцев называли фашистами.