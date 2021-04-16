Президент США не простит Москве ее действия - эксперт

Владимир Дубовик: "Вашингтон остается на старых позициях в отношении России". Фото: Facebook

Введение президентом США Джо Байденом чрезвычайного положения вызвано уровнем вмешательства России в американские внутренние дела, в частности президентские выборы, рассказал Gazeta.ua эксперт-американист Владимир Дубовик.

"Это положение – исключительно внутренняя инициатива вашингтонской администрации, чтобы Белому дому было проще действовать, – утверждает он. – Не стоит превышать его значение – это формализованное решение, предоставляющее американскому президенту более широкие возможности для реагирования на вызовы, поступающие из России. Однако оно существенно не влияет на характер отношений Вашингтона с Москвой".

Введение Джо Байденом новых антироссийских санкций вряд ли будет иметь быстрый результат, говорит эксперт.

"Эти санкции не слишком отличаются от всех предыдущих. В целом введеные ограничительные меры работают, ослабляют экономику России. Возможно, пункт о запрете американским финансовым учреждениям покупать российские облигации, который содержится в последних санкциях, также повлияет на экономическое положение России. Но вряд ли эти меры будут иметь радикальное влияние на поведение Кремля. Это скорее свидетельство того, что Вашингтон остается на старых позициях в отношении России. На днях Байден заявил, что не простит Москве ее действия, направленные против американских интересов. Также американский президент выразил поддержку Украине и отметил, что будет реагировать на любые проявления агрессии против нее".

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Не возникнет ли вследствие обострения между США и Россией благоприятных условий для вступления Украины в НАТО? Владимир Дубовик считает, что нет.

"Скорее наоборот – это обострение может отложить перспективу украинского членства в НАТО. В условиях российской эскалации большинство стран-членов НАТО против принятия Украины в свои ряды. Ситуация очень деликатная в этическом плане. Требование немедленно предоставить нам членство – неконструктивное и бестолковое. Нам надо ставить вопрос ПДЧ на высшем уровне, но таким образом, чтобы это не выглядело как истерика с нашей стороны".

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайного положения в сфере национальной безопасности. Угроза обусловлена подрывной внешней деятельностью России.