Из-за вредных привычек России в США ввели черезвычайное положение в сфере безопасности

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Угроза обусловлена вредной иностранной деятельностью России.
Байден сообщил Конгрессу о том, что издал указ об объявлении режима ЧП в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США, обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.
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К вредным воздействиям России входят:
вмешательство в американские выборы;
кибератаки;
транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства;
преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом;
подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США;
нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.
В ночь против 15 апреля катеров и корабль береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России устроили провокацию против украинских военных суден.
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