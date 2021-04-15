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четверг, 15 апреля 2021 17:32

Из-за вредных привычек России в США ввели черезвычайное положение в сфере безопасности

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Из-за вредных привычек России в США ввели черезвычайное положение в сфере безопасности
Байден ввел чрезвычайное положение. Фото: pravda.com

После введения санкций против России президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности. Угроза обусловлена ​​вредной иностранной деятельностью России.

Байден сообщил Конгрессу о том, что издал указ об объявлении режима ЧП в национальной безопасности из-за действий России против внешней политики и экономики США, обращение к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

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К вредным воздействиям России входят:

вмешательство в американские выборы;

кибератаки;

транснациональная коррупция для влияния на иностранные правительства;

преследование российской оппозиции и журналистов за рубежом;

подрыв безопасности в странах, важных для национальной безопасности США;

нарушение международного права, включая подрыв суверенитета и целостности других государств.

В ночь против 15 апреля катеров и корабль береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России устроили провокацию против украинских военных суден.

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15
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