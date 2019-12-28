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суббота, 28 декабря 2019 18:14

Президент подписал закон об урегулировании добычи янтаря

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Президент подписал закон об урегулировании добычи янтаря
Зеленский подписал закон о янтаре. Фото: epravda.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.

Закон будет способствовать легализации добычи янтаря и обеспечит ответственное отношение к природе, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что законом регулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря.

Кроме того, документом обеспечивается введение строгой ответственности за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь; вводится разрешение на разведку с правом добычи на 5 лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе; забирается ряд дублирующих и архаичных согласований (в частности, горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя).

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Также в соответствии с законом, устанавливается уголовная ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку полезных ископаемых, законность происхождения которых не подтверждается соответствующими документами, и за уклонение от рекультивации земель.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект № 2240 об урегулировании вопросов добычи янтаря. Решение поддержали 342 нардепа,

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