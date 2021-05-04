Праздник 5 мая - что сегодня отмечают в церкви

5 мая православные и католические верующие чтят память апостолов Нафанаила, Луки и Климента и преподобного Виталия Александрийского.

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Автор: pravlife.org Варфоломей всю жизнь путешествовал с проповедями

Апостолы проповедовали Слово Божие еще во время земной жизни Иисуса Христа. Святой Нафанаил, он же, по свидетельству отцов церкви, - Варфоломей во время первой встречи со Спасителем признал его Сыном Божьим. Всю жизнь святой путешествовал, распространяя христианство и исцеляя человеческие души.

Автор: logoslovo.ru Лука впервые создал икону

Святые Лука и Климент входили в число 70 учеников Христа. Апостол Лука известен как один из четырех евангелистов, автор книги "Деяния Апостолов" и первый иконописець. Именно он впервые создал икону Девы Марии. У католиков лука считают покровитилем всех художников. Святой Климент был епископом города Сардык в Малой Азии. Апостол Павел в своем послании к Филиппийцам упоминает его среди своих сподвижников, имена которых записаны в Книге Жизни.

Автор: logoslovo.ru Кли­мент был епи­ско­пом в Сар­ди­ке

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Святой Виталий, достигнув 60 лет, записал к себе в помянник всех блудниц Александрии и начал усердно молиться о них. Преподобный трудился с утра до вечера и зарабатывал каждый день 12 медных монет. Вечером святой покупал себе один боб, который съедал не ранее заката. Остальное он отдавал одной из блудниц, к которой приходил на ночь и говорил: "Умоляю тебя, за эти деньги сохрани себя в чистоте эту ночь, не греши ни с кем". Затем преподобный запирался с блудницей в ее комнате, и пока блудница спала, старец всю ночь молился, читая псалмы, а утром тихо уходил. И так он делал каждый день, посещая по очереди всех блудниц, причем брал с них клятву, что они сохранят в тайне цель его посещения. Жители Александрии, не зная правды, возмущались поведением инока, всячески оскорбляли его, а он покорно терпел все насмешки и только просил не осуждать других. Святые молитвы преподобного Виталия спасли многих падших женщин. Одни из них ушли в монастыри, другие вышли замуж, третьи начали честно трудиться.

Автор: wikipedia.org Святой Виталий молился за блудниц, терпя издевательства

5 мая День Ангела празднуют Виталий, Всеволод, Гавриил, Климент, Лука. В этот день именинники должны посетить храм, причаститься, помолиться святому покровителю. В мире в этот день отмечают Международный день принцесс, Всемирный день общения, Международный день акушерки, Всемирный день борьбы с астмой, Международный день борьбы за права инвалидов.