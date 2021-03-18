Правоохранители разоблачили онлайн-порностудию

Девушки оказывали виртуальные услуги клиентам. Фото: Нацполиция

В Сумах полицейские разоблачили порностудию, работавшую онлайн.

Незаконный бизнес организовали девушки в возрасте от 19 до 20 лет. Об этом сообщает Нацполиция.

В съемной квартире они создавали порнографическую продукцию, общались в режиме онлайн и предоставляли виртуальные услуги клиентам.

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Во время обысков правоохранители изъяли технику и принадлежности, которые использовалось для изготовления и распространения контента.

Сейчас девушкам сообщили о подозрении в изготовлении и распространении порнографической продукции. Следствие продолжается.

На Николаевщине трое местных распространяли детскую порнографию. Злоумышленники - жители областного центра. Они были участниками закрытых тематических чатов.