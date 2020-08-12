Правоохранители разоблачили "минера" международного аэропорта Одессы

В Одесской области разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании международного аэропорта Одессы.
Об этом информирует Малиновский отдел полиции в Одессе.
"Сегодня утром на линию" 102 "поступило сообщение от неизвестного о заминировании международного аэропорта" Одесса ". Обследовав объект и убедившись в том, что предоставленная злоумышленником информация ложная, правоохранители начали его поиски", - говорится в сообщении.
Чтобы установить личность мужчины правоохранителям понадобилось всего полчаса от звонка.
Так, по данным полицейских, псевдоминеров оказался 52-летний житель села Долинское Ананьевского района. Он работает в Одессе охранником частной фирмы. При себе мужчина имел телефон, с которого оставил ложное сообщение. Свой поступок он обосновал тем, что хотел привлечь к себе внимание.
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"Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет ", - сообщают правоохранители.
Столичного "минера" фуникулера взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. Грн. Человек 7 августа около 15 позвонил в полицию и заявил, что заминировал верхнюю станцию столичного фуникулера.
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