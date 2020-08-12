Правоохранители разоблачили "минера" международного аэропорта Одессы

Псевдоминером оказался 52-летний мужчина. Фото: Reuters

В Одесской области разоблачили мужчину, который сообщил о заминировании международного аэропорта Одессы.

Об этом информирует Малиновский отдел полиции в Одессе.

"Сегодня утром на линию" 102 "поступило сообщение от неизвестного о заминировании международного аэропорта" Одесса ". Обследовав объект и убедившись в том, что предоставленная злоумышленником информация ложная, правоохранители начали его поиски", - говорится в сообщении.

Чтобы установить личность мужчины правоохранителям понадобилось всего полчаса от звонка.

Так, по данным полицейских, псевдоминеров оказался 52-летний житель села Долинское Ананьевского района. Он работает в Одессе охранником частной фирмы. При себе мужчина имел телефон, с которого оставил ложное сообщение. Свой поступок он обосновал тем, что хотел привлечь к себе внимание.

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"Действия правонарушителя следователи квалифицировали по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет ", - сообщают правоохранители.

Столичного "минера" ​​фуникулера взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 168 тыс. Грн. Человек 7 августа около 15 позвонил в полицию и заявил, что заминировал верхнюю станцию ​​столичного фуникулера.