Правоохранители обнаружили свалку медицинских отходов

В Сумах обнаружили незаконную свалку медицинских отходов. Фото: Нацполиция

В Сумах обнаружили незаконную свалку отходов.

Также удалось задержать и изъять грузовой автомобиль, который привез мусор. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Правоохранители с представителями Госэкоинспекции и сотрудниками Госпотребслужбы обследовали территорию, и отобрали образцы медицинских отходов.

"В ходе осмотра территории обнаружены грузовой автомобиль МАН с прицепом, в котором находились мешки с аналогичными отходами. Транспортное средство изъято и помещено на специальную площадку", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение или порча земель). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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