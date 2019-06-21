Правоохранители обнаружили наркопритон в жилом доме

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Нацполиция

В Донецкой области правоохранители разоблачили наркопритон в жилом доме.

Владелец дома рассказал, что давал помещение в пользование знакомым, которые изготавливали там первентин. Вместо оплаты за "аренду" гости угощали хозяина наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В доме правоохранители обнаружили и изъяли шприц с остатками белой жидкости, емкость с растениями мака, пустые коробки из-под наркосодержащих препаратов, каннабис и посуду для приготовления наркотика с его остатками. Все изъятое направили на экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство по статье об организации или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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В Ивано-Франковске разоблачили сутенеров, которые организовали и удерживали 2 публичных дома. В одном из них работало 6 женщин, а в другом - 4. Для усиления психологического контроля над ними сутенеры обеспечивали их психотропными веществами.