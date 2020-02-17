В Запорожье действовала онлайн-порностудия. Фото: Нацполиция

В Запорожье правоохранители ликвидировали онлайн-порностудию.

Оперативники провели санкционированный обыск по месту расположения студии. Правоохранители изъяли компьютерную технику, веб-камеры, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Полицейские получили информацию о том, что на территории Запорожья организована деятельность студии по изготовлению и распространению продукции порнографического характера в глобальной сети Интернет за денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что студия работает на территории Вознесеновского района города.

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"Женщины с использованием компьютера осуществляли авторизованный вход на тематический сайт в сети Интернет, где путем демонстрации половых органов и имитации полового акта создавали трансляцию в режиме реального времени с контентом порнографического характера, за что получали денежное вознаграждение от пользователей сайта", - отметили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам статьи о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов (ст. 301 УК Украины).

Киберполиции разоблачила в Днепропетровской области преступную группу, которая снимала и продавала порно с участием детей в возрасте от 9 до 13 лет.