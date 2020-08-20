Правительство увеличит контроль за посредниками по трудоустройству за рубежом

Кабмин будет больше контролировать посредников по трудоустройству за рубежом. Фото: pixabay

Риск от сотрудничества украинцев с посредниками, которые организуют трудоустройство за рубежом Кабмин будет оценивать по определенным критериям.

Такое постановление принято на заседании правительства 19 августа, передает пресс служба Минэкономики.

Согласно документу, периодичность проведения плановых мероприятий госконтроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

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"Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор именно на предупреждение негативных последствий и опасностей для людей. Кроме того, данное решение позволит уменьшить административное давление на бизнес", - заявили в Минэкономики.

В Украине и Европе одна из самых популярных профсфер - IT, телеком. В то же время самые высокие заработные платы в этой сфере специалистам предлагают в Германии - от 70 тыс. грн. Программисты с опытом работы 3-6 лет в Украине зарабатывают от 43,2 тыс. грн. В Польше платят от 60 тыс. грн, Чехии - от 53 тыс. грн.