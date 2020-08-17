Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом

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В Украине и Европе одна из самых популярных профсфер - IT, телеком. В то же время самые высокие заработные платы в этой сфере специалистам предлагают в Германии - от 70 тыс. грн.

Программисты с опытом работы 3-6 лет в Украине зарабатывают от 43,2 тыс. грн. В Польше платят от 60 тыс. грн, Чехии - от 53 тыс. грн, пишет "Сегодня".

В сфере транспорта есть возможность зарабатывать от 9,6 тыс. грн в Украине, от 43,2 тыс. грн - Германии. Специалисты получают от 23,7 тыс. грн в Польше, от 23 тыс. грн - Чехии.

Зарплату от 10 тыс. грн обещают в сфере производства украинцам. Немцы имеют от 59,4 тыс. грн, поляки - от 32,7 тыс. грн, чехи - от 25 тыс. грн.

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В сфере строительства в Украине можно зарабатывать от 17,3 тыс. грн, в Германии - от 85,3 тыс. грн, в Польше - от 39,6 тыс. грн.

В то же время рабочему персоналу в Украине готовы платить от 7 тыс. грн, Германии - от 45 тыс. грн, Польше - от 25,3 тыс. грн.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился, ведь много компаний понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.