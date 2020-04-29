Правительство одобрило план реформирования технического образования в Украине

Реализовать реформу планируют в течение 2020-2027 годов. Фото: pixabay

План реализации государственной политики в сфере профессионально-технического образования на 2020-2027 годы утвердил Кабмин.

Ранее его разработали в Министерстве образования и науки Украины. Благодаря этому решению правительства сможет стартовать реформа профессионального образования, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Ожидается, что реализация документа окажет положительное влияние на развитие и модернизацию профессионального образования в регионах на принципах государственно-общественного и государственно-частного партнерства, доступности, открытости и прозрачности, ориентации на потребности и запросы соискателей образования, работодателей и общества.

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Реализовать реформу планируют в течение 2020-2027 годов.

Среди основных изменений в профессиональном образовании будут: в 2020 году в Кабмин должны внести проект закона "О профессиональном образовании", сформировать перечень профессий общегосударственного значения, рекомендации по оптимизации сети учреждений, новый стандарт, положения о квалификационном центре оценивания, обеспечить учебные заведения возможностью инклюзивного обучения; 2020-2021 годы - пилотный проект вместе с КГГА, КОДА, образование центров профессионального совершенства в регионах; 2020-2027 годы - должны образовать учебно-практические центры по отраслевым направлениям с привлечением средств местных бюджетов и бизнеса (в областных центрах); каждые три года планируют проводить анализ рынка труда на региональном уровне, утверждать региональные программы развития профессионального образования.

Способ реформирования медицины Минздрав предложит по результатам аудита системы здравоохранения. О новых механизмах расскажут в ближайшие дни, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.