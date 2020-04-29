"Не будем идти по пути, по которому шли" - Минздрав анонсирует реформирование медицины

Минздрав во время аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, возникшие после старта второго этапа медреформы. Фото: Facebook Максим Степанов

Способ реформирования медицины Минздрав предложит по результатам аудита системы здравоохранения.

О новых механизмах расскажут в ближайшие дни, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы уже заканчиваем аудит системы здравоохранения. Мы предложим в ближайшие дни реальный механизм, каким образом мы будем финансировать все эти заведения, каким образом мы будем реформировать нашу медицину", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит $135 млн на медицину

По словам министра, Минздрав во время аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, возникшие после старта второго этапа медреформы.

"Мы не будем идти тем путем, которым шли. Мы способны развивать нашу медицину. Это будет в ближайшие дни. Мы уже разработали соответствующие механизмы. Но воплощать начнем на следующей неделе. Все будет нормально. И у нас будет нормальная медицина, которой мы будем гордиться", - добавил он.

1 апреля в Украине начался второй этап медицинской реформы. Отныне больницы не будут финансировать из госбюджета. За медицинские услуги им будет платить Национальная служба здравоохранения. Для этого заведения должны подписать договор и соответствовать критериям НСЗУ. Все записи об услугах, которые получит пациент, будут отражаться в электронной системе здравоохранения.