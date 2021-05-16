Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры

Фото: "Открытые клетки Украина"

Парень, который ради безопасности решил остаться анонимом, устроился на ферму по производству фуа-гра (жирной гусиной печени) в маленьком городке Снятин Ивано-Франковской области и месяц тайно снимал свои рабочие будни. Затем передал отснятые материалы зоозащитной организации "Открытые клетки Украина", которая их опубликовала.

Эти кадры потрясли мир: видео попало на страницы Independent, после чего 11 ресторанов Великобритании отказались от фуа-гра, в Дании закрыли 150 точек продаж, а штат Нью-Йорк запретил производство и продажу этого "деликатеса".

Украинская фабрика, на которой происходили съемки, закрылась. На видео видно циничное отношение персонала к живым существам, грязные клетки, больных птиц, которые захлебываются в собственной блевотине, трупы, которые сбрасывают в кучу. Из таких мест экспортируется фуа-гра в рестораны мира.

"Производство фуа-гра" - это когда гусыне или утке дважды в день три недели подряд втыкают трубку в горло и силой засыпают туда зерно. Птичья печень от такой "диеты" увеличивается в 7-10 раз. Это происходит из-за жировой гипертрофии клеток, то есть, по сути, это цирроз. Увеличенная в 10 раз печень давит на другие органы, не дает животному ходить, не справляется с токсинами. У птиц из-за этого развиваются кандидоз, другие стрептококковые инфекции. Если бы за несколько недель после начала насильственного вскармливания уток и гусей не забивали, они бы в большинстве все равно погибали из-за состояния здоровья. И далеко не все птицы доживают до забоя.

"Условия, в которых существуют птицы, невыносимые, и это не особенно зависит от страны, потому что насилие - неотъемлемая составляющая насильственного вскармливания. Именно поэтому законодательства многих стран по благосостоянию животных признали производство фуа-гра незаконным", - объясняют в организации Открытые клетки.

Во Франции этот "деликатес" является частью гастрономической культуры. Однако в подавляющем большинстве европейских стран запрещено изготовление, а иногда, например в Индии или штате Калифорния, и продажа фуа-гра.

Кроме стран, штатов и городов, от фуа-гра отказываются также отдельные сети супермаркетов, рестораны и гостиницы по всему миру. Учреждения от Львова до Лондона, среди которых и "мишленовские", заявляют о своей гуманной позиции, забирая фуа-гра из меню и предлагая этические, веганские альтернативы.

Украина пока отстает от мировых трендов. Некоторые прогрессивные отечественные рестораны убрали фуа-гра из меню, как и их зарубежные коллеги. Но пока продажи и даже изготовление фуа-гра в нашей стране - легально. Чтобы принудительное кормление признали жестоким обращением с животными, разработали законопроект 2802.

"Надеемся, политики все же смогут его принять и таким образом привести украинское законодательство в соответствие нормам Европейского Союза и мировой гуманной практики", - говорят зоозащитники.

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Видео с активисткой Оксаной создано в рамках проекту Госактивы. Это информационная кампания об эффективных кейсы в третьем секторе. Она рассказывает об общественных организациях или отдельных активистов, достигли своей деятельностью реальных сдвигов и изменений.

Фуа-гра́ (фр. foie gras "жирная печень") — специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки. Практика насильственного откорма птиц (гаваж) считается неэтичной и запрещена в большинстве стран Европы. Технология принудительного кормления животных для производства фуа-гра является "губительной для благосостояния птиц", как это было заявлено еще в 1998 году Научным комитетом по вопросам здравоохранения и благосостояния животных (SCAHAW) Европейской комиссии. Престижная информационная служба по защите животных Кембриджского университета во главе с профессором Дональдом Брумом в 2017 году провела исследование "Благополучие уток при производстве фуа-гра". Авторы работы отмечают, что животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира. "Утиное или гусиное фуа-гра содержат амилоидный белок, который может ускорить развитие амилоидоза (тяжелой болезни, некоторые формы которой являются неизлечимыми) у восприимчивой человеческой популяции", — отмечают кембриджские ученые. Обычно гаваж подвергается критике из-за следующих факторов неблагополучия животных, описанных в исследовании: рост общей анатомии тела, изменение осанки, сложности в ходьбе (лапы могут быть развернуты наружу, поэтому стоять вертикально или хотя бы добраться до воды животные порой не в силах), костная трансформация; травмы шеи, гортани, желудка; респираторные инфекции, кандидоз, а стрептококки вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта; выброс токсинов в организм, с которыми печень справиться больше не может, что вызывает боль и возможную раннюю смерть животного.