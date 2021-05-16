 
Ексклюзивы
1/5
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 567
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Просмотров: 2601
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 783
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Просмотров: 495
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 585
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 702
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Почти лето. Где будет теплее всего - прогноз погоды на неделю
Просмотров: 747
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Как реставрируют аэропорт "Киев" - яркие фото и видео
Просмотров: 1134
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
12
15
22
4
21
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
Лучше бы этих ветеранов не было&quot; - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
&quot;Тряпье отправляем для чистки оружия и пушек&quot; - как работает магазин внимательного потребления во Львове
"Тряпье отправляем для чистки оружия и пушек" - как работает магазин внимательного потребления во Львове
Видео
Все видео
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
5 лучших фильмов, которые можно посмотреть в День семьи
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
От ресторана до корпорации: как выглядел первый в мире McDonald's - фото
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
"Вы получили только что иск. Я вас засужу" - Гордон пригрозил Черновол
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Сегодня чествуют украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Украина разрабатывает собственный ударно-разведывательный беспилотник
Интервью
1/5
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 765
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
Просмотров: 702
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
За укрывание еврея могли расстрелять и закопать во дворе - историк
Просмотров: 387
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
За последствия нападения должен отвечать нападавший, а не жертва - адвокат
Просмотров: 540
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 477
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 мая 2021
Просмотров: 594
Є дві ціни крові – мала і нескінченна
Мені нічого не відомо про долю хлопчини, який 2014 року віддав танк у руки сепаратистів. Повернувся додому і десь працює? Пішов навчатися? Виїхав на ...
воскресенье, 16 мая 2021 12:34

Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры
12

  Комментировать

Животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира
Фото: "Открытые клетки Украина"
Животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира
Животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира
Животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира
Животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира

Парень, который ради безопасности решил остаться анонимом, устроился на ферму по производству фуа-гра (жирной гусиной печени) в маленьком городке Снятин Ивано-Франковской области и месяц тайно снимал свои рабочие будни. Затем передал отснятые материалы зоозащитной организации "Открытые клетки Украина", которая их опубликовала.

Эти кадры потрясли мир: видео попало на страницы Independent, после чего 11 ресторанов Великобритании отказались от фуа-гра, в Дании закрыли 150 точек продаж, а штат Нью-Йорк запретил производство и продажу этого "деликатеса".

Украинская фабрика, на которой происходили съемки, закрылась. На видео видно циничное отношение персонала к живым существам, грязные клетки, больных птиц, которые захлебываются в собственной блевотине, трупы, которые сбрасывают в кучу. Из таких мест экспортируется фуа-гра в рестораны мира.

"Производство фуа-гра" - это когда гусыне или утке дважды в день три недели подряд втыкают трубку в горло и силой засыпают туда зерно. Птичья печень от такой "диеты" увеличивается в 7-10 раз. Это происходит из-за жировой гипертрофии клеток, то есть, по сути, это цирроз. Увеличенная в 10 раз печень давит на другие органы, не дает животному ходить, не справляется с токсинами. У птиц из-за этого развиваются кандидоз, другие стрептококковые инфекции. Если бы за несколько недель после начала насильственного вскармливания уток и гусей не забивали, они бы в большинстве все равно погибали из-за состояния здоровья. И далеко не все птицы доживают до забоя.

"Условия, в которых существуют птицы, невыносимые, и это не особенно зависит от страны, потому что насилие - неотъемлемая составляющая насильственного вскармливания. Именно поэтому законодательства многих стран по благосостоянию животных признали производство фуа-гра незаконным", - объясняют в организации Открытые клетки.

Во Франции этот "деликатес" является частью гастрономической культуры. Однако в подавляющем большинстве европейских стран запрещено изготовление, а иногда, например в Индии или штате Калифорния, и продажа фуа-гра.

Кроме стран, штатов и городов, от фуа-гра отказываются также отдельные сети супермаркетов, рестораны и гостиницы по всему миру. Учреждения от Львова до Лондона, среди которых и "мишленовские", заявляют о своей гуманной позиции, забирая фуа-гра из меню и предлагая этические, веганские альтернативы.

Украина пока отстает от мировых трендов. Некоторые прогрессивные отечественные рестораны убрали фуа-гра из меню, как и их зарубежные коллеги. Но пока продажи и даже изготовление фуа-гра в нашей стране - легально. Чтобы принудительное кормление признали жестоким обращением с животными, разработали законопроект 2802.

"Надеемся, политики все же смогут его принять и таким образом привести украинское законодательство в соответствие нормам Европейского Союза и мировой гуманной практики", - говорят зоозащитники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши

Видео с активисткой Оксаной создано в рамках проекту Госактивы. Это информационная кампания об эффективных кейсы в третьем секторе. Она рассказывает об общественных организациях или отдельных активистов, достигли своей деятельностью реальных сдвигов и изменений.

Фуа-гра́ (фр. foie gras "жирная печень") — специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.

Практика насильственного откорма птиц (гаваж) считается неэтичной и запрещена в большинстве стран Европы.

Технология принудительного кормления животных для производства фуа-гра является "губительной для благосостояния птиц", как это было заявлено еще в 1998 году Научным комитетом по вопросам здравоохранения и благосостояния животных (SCAHAW) Европейской комиссии. Престижная информационная служба по защите животных Кембриджского университета во главе с профессором Дональдом Брумом в 2017 году провела исследование "Благополучие уток при производстве фуа-гра".

Авторы работы отмечают, что животные вынуждены терпеть огромные страдания, чтобы из них сделали деликатес, который в итоге вреден для человека из-за высокого содержания жира. "Утиное или гусиное фуа-гра содержат амилоидный белок, который может ускорить развитие амилоидоза (тяжелой болезни, некоторые формы которой являются неизлечимыми) у восприимчивой человеческой популяции", — отмечают кембриджские ученые.

Обычно гаваж подвергается критике из-за следующих факторов неблагополучия животных, описанных в исследовании: рост общей анатомии тела, изменение осанки, сложности в ходьбе (лапы могут быть развернуты наружу, поэтому стоять вертикально или хотя бы добраться до воды животные порой не в силах), костная трансформация; травмы шеи, гортани, желудка; респираторные инфекции, кандидоз, а стрептококки вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта; выброс токсинов в организм, с которыми печень справиться больше не может, что вызывает боль и возможную раннюю смерть животного.

Автор: Валерия Радзиевская
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правда о создании деликатеса фуа-гра: обнародовали впечатляющие кадры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

Самое читаемое
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
Пышногрудая Ники Минаж взбудоражила сеть позированием топлесс
5
 Просмотров: 15615
&quot;Увеличенные&quot; ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
"Увеличенные" ягодицы Никитюк, обнаженная Алена Алена и Дуа Липа в чулках - чем поражают звезды в сети
11
 Просмотров: 10080
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
Гороскоп на выходные: на кого ждут страсть и незабываемые свидания
 Просмотров: 6984
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы
Молния убила 9-летнего парня: отец пожертвовал его органы Просмотров: 6111
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем
Что есть на завтрак, чтобы не было проблем с сердцем Просмотров: 5346
Общество
Обнародовали алгоритм вакцинации педагогов от коронавируса
Обнародовали алгоритм вакцинации педагогов от коронавируса Просмотров: 126
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
15
 Просмотров: 567
В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании
В поддержку Украине в Черное море направляется корабль королевского флота Великобритании Просмотров: 171
Запустили проект в поддержку пленников Кремля
Запустили проект в поддержку пленников Кремля Просмотров: 63
В "оранжевой" зоне карантина осталась одна область Украины
В "оранжевой" зоне карантина осталась одна область Украины Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
"Зачистка": Путин резко отреагировал на арест кума
5
Неубедительно: Рябошапка удивился, по которым статьям обвиняют Медведчука
3
В Зеленского готовят большую пресс-конференцию
3
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
2
Зеленскому посоветовали пригласить Путина на Афон
Голосов: 56225
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть