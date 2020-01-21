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вторник, 21 января 2020 21:21

Появился первый украинский военный дрон

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Появился первый украинский военный дрон
Дрон может двигаться со скоростью 120 км/ч. Фото: Укроборонпром

Представили украинский квадрокоптер "Берегиня".

Его раму из карбоната напечатали на 3D-принтере. Аппарат весит менее 2 кг, за 3 секунды набирает высоту 100 метров и может двигаться со скоростью 120 км/ч, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Квадрокоптер разработало ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна Укроборонпром.

"Берегиня" стала первым военный квадрокоптером отечественного производства.

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Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами. Изображение с беспилотника передается пилоту и на наземную станцию.

"Надеюсь, что через несколько месяцев эти квадрокоптер будут на вооружении Вооруженных Сил Украины", - сказал заместитель гендиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Укроборонпрома Игорь Фоменко.

с

Новую командно-штабную машину с кузовом переменного объема создали для Вооруженных сил Украины. Ее изготовили на базе грузовика МАЗ-63172.

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