Появилось новое видео с российским провокатором на футболе: хамство и рашизм

Российский провокатор с флагом страны-агрессора вел себя по-хамски на трибуне.

Российский провокатор, который пролез в триколоре и с советской тоталитарной символикой в сектор украинских болельщиков на матче Украины со Швецией, вел себя по-хамски. Видео опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко.

Мужчина, который в украинской форме шел на футбол с россиянином, представился Сергеем Толкачем из города Овруч Житомирской области.

В социальных сетях нашли только две его страницы - Instagram и российскую "ВКонтакте".

"Кого мне боятся? Украина - все равно Россия", - заявляет провокатор с флагом страны-агрессора Российской Федерации.

На трибуне украинских болельщиков к нему подошел человек, делал замечание. На что российский провокатор взял его за лицо. А потом отмахивал рукой и хамил.

"Малорос и оккупант успели сделать фото на трибунах. Фото сразу начали разгонять российские пропагандистские ресурсы", - говорит Стерненко.

Впоследствии российский провокатор стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть.

"Когда у россиян нет собственных побед и им не из чего радоваться, то они пытаются воровать победы чужие", - говорит Стерненко.

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Ранее сообщалось, что провокатор с российским триколором в шапке-ушанке с эмблемой СССР появился на трибуне арены "Хэмпден Парк".