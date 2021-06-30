Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось

Российский болельщик устроил провокацию во время матча между сборными Украины и Швеции на Евро-2020 в Глазго.

В футболке сборной РФ и шапке-ушанке с эмблемой СССР он появился на трибуне арены "Хэмпден-Парк". Российские СМИ облетели фотографии, где мужчина перед игрой обнимается якобы с болельщиком из Украины.

Когда же его увидели другие украинцы, начался конфликт. В сети появились кадры, на которых россиянин стоит уже в порванной футболке и держится за челюсть. Вероятно, украинские болельщики отобрали у него триколор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед матчем Россия-Дания датские фанаты разрисовали памятник Шевченко

Фото: Reuters

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжит ли участие в Евро травмированный Беседин

Вчера в матче 1/8 Евро-2020 сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в 1/4 финала. Украинцы одержали победу на последних секундах овертайма, когда форвард "Днепра-1" Артем Довбык забил победный гол.