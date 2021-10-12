Повысили пенсии семьям погибших в АТО/ООС военнослужащих

Повысили пенсии семьям погибших военнослужащих. Фото: Сегодня

Кабинет министров принял решение повысить с 1 января 2022 года минимальный уровень пенсии членам семей погибших участников АТО и ООС.

Выплаты составят не менее 7800 гривен, сообщает пресс-служба Кабмина.

С 1 января 2022 года минимальную пенсию на уровне 7800 гривен получит каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) погибших участников АТО/ООС.

"Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Адресная помощь к пенсии будет предоставляться независимо от того, получают такие выплаты другие члены семьи.

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За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. По политическим и религиозным обвинениями 121 гражданин Украины находится в тюрьмах оккупированного Крыма и России. В частности, 86 крымских татар. 71 человек уже осудили на длительные сроки.