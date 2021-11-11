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четверг, 11 ноября 2021 13:10

"Поступок Тищенко отвратительнее, но Коля - человек президента" - сети гудят о деле за средний палец Зеленскому
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Средний палец Лерос показал на заседании Верховной Рады 4 ноября.
Фото: Facebook.com/leros.geo

Государственное бюро расследований объявило подозрение народному депутату Гео Леросу, показавшему 4 ноября средний палец в сторону президента Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

Депутату объявили подозрение в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

Если его вину докажут – ему грозит штраф, до шести месяцев ареста или до пяти лет ограничения свободы.

Событие обсуждают пользователи Facebook, Twitter и Telegram, создают мемы.

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"А у нас где-то фак официально признан неприличным жестом? Кто это определил? Где описание, детали? Какие эксперты над этим работали? Можно перечень всех непристойных жестов? Должна быть тогда степень тяжести. Фак более обидчивее шиша, например. Фак через плечо более оскорбительный за обычный фак", – пишет пользователь Антон Ходза.

"Несколько раньше, на этой самой трибуне, слуга народа Тищенко публично унизил Лероса и совершил по отношению к нему акт насилия. Этот поступок гораздо отвратительнее фака Лероса. Тем не менее, никакого подозрения Тищенко не вручали. Потому что Коля – человек президента и выполнял его волю", – отметил Сергей Марченко.

4 ноября Лерос с трибуны Верховной Рады назвал Зеленского "главным изменником". После этого ему выключили микрофон.

10 ноября Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной Раде лишить Гео Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

В сентябре заместитель председателя фракции "СН" Николай Тищенко напал на Лероса. Это произошло после того, как внефракционный депутат с трибуны заявил о срыве спецоперации по "вагнеровцам".

Нардеп Ярослав Юрчишин подал в Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора заявление о преступлении, совершенном "слугой".

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Дата
11
ноября

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