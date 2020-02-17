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понедельник, 17 февраля 2020 14:28

Пострадавшие отказываются от статуса в деле Майдана

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Пострадавшие отказываются от статуса в деле Майдана
Четыре человека отказались от статуса потерпевших по делу Майдана. Фото: УНИАН

С начала 2018 года 4 человека отказались от статуса потерпевшего в деле Майдана. С соответствующими заявлениями они обратились к следствию.

Об этом на брифинге рассказал следователь Государственного бюро расследований Александр Чорноблавский, сообщает УНИАН.

"В Управление спецрасследований (Генеральной прокуратуры. - Gazeta.ua) начали поступать официальные заявления от потерпевших, что "я не считаю себя потерпевшим", - сказал он.

Чорноблавский уточнил, что заявления об отказе от статуса потерпевшего стали поступать примерно в 2018-2019-х. Следователь привел пример: "Мы знаем, что 18 февраля 2014 года человека забрали в реанимацию, а он не считает себя потерпевшим".

Следователь не назвал причин отказа указанных лиц от статуса потерпевших.

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Адвокат экс-президента Януковича Александр Бабиков, который был назначен первым замдиректора ГБР, публично солгал, когда отрицал свою конфликт интересов по делам Майдана. Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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