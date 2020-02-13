Адвоката Януковича необходимо уволить из ГБР за неприкрытую ложь - Княжицкий

 
Ексклюзивы
1/5
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 99
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1188
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1737
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3897
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3033
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7902
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2124
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Фото
Все фото
6
5
3
4
5
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Видео
Все видео
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Журналисты поймали Ермака в кулуарах и спросили о россиянах
Журналисты поймали Ермака в кулуарах и спросили о россиянах
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
Зеленского спросили о испытательном сроке Авакова
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1098
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1773
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 90
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 18:18

Адвоката Януковича необходимо уволить из ГБР за неприкрытую ложь - Княжицкий

  Комментировать
Адвоката Януковича необходимо уволить из ГБР за неприкрытую ложь - Княжицкий
Фото: "5 канал"

Адвокат экс-президента Януковича Александр Бабиков, который был назначен первым заместителем директора ГБР, публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов в делах Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Еще как только его назначили, то все, кто интересуется делами Майдана, семьи Небесной сотни указывали на то, что у Бабикова конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Сам Бабиков публично это отрицал. И вот вчера журналисты программы "Следствие. Инфо" привели убедительные доказательства того, что Бабиков был адвокатом Януковича и принимал активное участие в судебном процессе как его защитник".

Он добавил: "То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского: обманывай, манипулируй – и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведены до абсолюта".

Княжицкий также отметил, что "назначение Бабикова – это откровенная провокация власти, нацеленная на издевательство над семьями Небесной сотни".

"Это назначение является просто продолжением политики дискредитации Майдана и ценностей Революции достоинства. Сначала суды повыпускали из СИЗО всех задержанных чиновников, которых подозревают в организации массовых убийств на Майдане. Как, например, руководителя СБУ Киева и Киевской области генерала Щеголева, который и подписал приказ на проведение на Майдане антитеррористической операции", – написал Княжицкий.

После этого, прикрываясь обменом пленными, из СИЗО вышли бойцы "Черной роты" "Беркута", которые непосредственно убивали протестующих, добавил нардеп: "И часть из них недавно дерзко вернулись в Киев, требуя от власти "правильно" расследовать дела Майдана. Их, кстати, так никто и не задержал".

Как раз для такого "правильного" расследования Зеленскому и нужен Бабиков в ГБР, подытожил Княжицкий.
Он также выложил фото обращения к президенту о нарушении законодательства во время назначения Бабикова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Адвоката Януковича необходимо уволить из ГБР за неприкрытую ложь - Княжицкий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Коллина потерял волосы в 24 года

Открыли главную базу исследований в Антарктиде

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Сегодня - День презерватива. Несколько фактов об "изделии №2"

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 2 Просмотров: 34857
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 30501
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 24174
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 18333
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15958
Политика
МВФ говорит о прогрессе Украины, но ждет остальных шагов
МВФ говорит о прогрессе Украины, но ждет остальных шагов Просмотров: 72
Подозреваемого во взяточничестве председателя облсовета отпустили под залог. Ему на помощь пришли нардепы Тимошенко
Подозреваемого во взяточничестве председателя облсовета отпустили под залог. Ему на помощь пришли нардепы Тимошенко Просмотров: 477
30 тонн чая, 10 тонн кофе и 2 тонны морепродуктов: следователи рассказали, на что Суркисы тратили средства УЕФА
30 тонн чая, 10 тонн кофе и 2 тонны морепродуктов: следователи рассказали, на что Суркисы тратили средства УЕФА Просмотров: 747
Члена правительства отправляют руководить областью
Члена правительства отправляют руководить областью Просмотров: 882
Ермак на постоянной связи с Кремлем - СМИ
Ермак на постоянной связи с Кремлем - СМИ 1 Просмотров: 2187
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 14986
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua