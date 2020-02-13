Адвоката Януковича необходимо уволить из ГБР за неприкрытую ложь - Княжицкий

Фото: "5 канал"

Адвокат экс-президента Януковича Александр Бабиков, который был назначен первым заместителем директора ГБР, публично солгал, когда отрицал свой конфликт интересов в делах Майдана. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Еще как только его назначили, то все, кто интересуется делами Майдана, семьи Небесной сотни указывали на то, что у Бабикова конфликт интересов, поскольку он был адвокатом Януковича. Сам Бабиков публично это отрицал. И вот вчера журналисты программы "Следствие. Инфо" привели убедительные доказательства того, что Бабиков был адвокатом Януковича и принимал активное участие в судебном процессе как его защитник".

Он добавил: "То есть Бабиков откровенно соврал. Уверен, что он осознавал, что его ложь можно легко опровергнуть. Просто он четко понимает основу политики Зеленского: обманывай, манипулируй – и тебе ничего за это не будет. Ложь и безнаказанность Зеленским и его командой доведены до абсолюта".

Княжицкий также отметил, что "назначение Бабикова – это откровенная провокация власти, нацеленная на издевательство над семьями Небесной сотни".

"Это назначение является просто продолжением политики дискредитации Майдана и ценностей Революции достоинства. Сначала суды повыпускали из СИЗО всех задержанных чиновников, которых подозревают в организации массовых убийств на Майдане. Как, например, руководителя СБУ Киева и Киевской области генерала Щеголева, который и подписал приказ на проведение на Майдане антитеррористической операции", – написал Княжицкий.

После этого, прикрываясь обменом пленными, из СИЗО вышли бойцы "Черной роты" "Беркута", которые непосредственно убивали протестующих, добавил нардеп: "И часть из них недавно дерзко вернулись в Киев, требуя от власти "правильно" расследовать дела Майдана. Их, кстати, так никто и не задержал".

Как раз для такого "правильного" расследования Зеленскому и нужен Бабиков в ГБР, подытожил Княжицкий.

Он также выложил фото обращения к президенту о нарушении законодательства во время назначения Бабикова.