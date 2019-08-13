Постановление о тарифах на воду и тепло обжалуют через суд

Хотят остановить действие постановления о предельных ценах на воду и тепло. Фото с открытых источников.

Уманское КП "Уманьтеплокоммунэнерго" просит Окружной админсуд Киева остановить действие правительственного постановления об установлении для населения предельных тарифов на отопление и снабжение горячей водой.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление об обеспечении иска о приостановлении действия постановления правительства, которой были установлены предельные цены/тарифы на услуги теплоснабжения для населения на отопительный сезон 2019-2020 года", - говорится в сообщении.

Истец - Уманское коммунальное предприятие "Уманьтеплокоммунэнерго", ответчик - Кабинет министров Украины, передает "Укринформ".

Истец просит суд приостановить действие постановления КМУ от 26 июня 2019-го №560 "Некоторые вопросы защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" до вступления в законную силу решения по делу о признании противоправным и отмене п.п. 1 и 2 соответствующего постановления правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Схемы на тендерах и откаты: эксперт рассказал о масштабах коррупции в Укрзализныце

Сейчас судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска к представлению соответствующего иска в Окружной административный суд города Киева.

В суде также отмечают, что согласно ч. 2 ст. 150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, установил предельный тариф на горячую воду для населения. В частности, установлено 83,66 грн за 1м³ - при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения горячей водой и 75,74 грн за 1м³ - при отсутствии полотенцесушителей.