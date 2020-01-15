Посол Украины в США объяснил, почему не стоит сзывать СБ ООН из-за сбитого самолета

Ельченко: не стоит сзывать Совбез ООН из-за сбитого самолета.

Посол Украины в США Владимир Ельченко не видит необходимости в созыве Совбеза ООН в связи с крушением украинского лайнера Boeing 737 над Тегераном.

"В ситуации, если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - заявил Ельченко в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что 9 января Украина уже поднимала в Совбезе ООН вопрос о катастрофе Boeing 737 над Тегераном. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица зачитал специальное заявление от имени четырех стран - Канады, Германии, Швеции и Украины - граждане которых погибли в авиакатастрофе.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что среди руководства Украины рассматривается возможность созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций, если будет доказано, Boeing 737 был сбит умышленно.