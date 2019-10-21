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понедельник, 21 октября 2019 13:08

После тройного нокдауна Гвоздик получил сотрясение мозга

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После тройного нокдауна Гвоздик получил сотрясение мозга
Гвоздика выписали с больницы. Фото: Zik

В бою между Артуром Бетербиевым и Александомр Гвоздиком, последний получил сотрясение мозга, после чего попал в больницу.

На следующий день боксера уже выписали из больницы, сообщили в Радио Свобода.

В Филадельфийскую больницу в США украинский боксер Александр Гвоздик попал после поражения россиянину Артуру Бетербиеву, сообщил тренер украинского боксера Тедди Атлас в комментарии ESPN 20 октября.

"Все чисто. Никакого кровоизлияния или еще чего-то. Слава Богу, только небольшое сотрясение от ударов по затылку, они говорят. Мы должны были убедиться ", - поделился Атлас.

Гвоздик проиграл Беретбиеву в десятом раунде - Артур трижды отправил его в нокдаун. Для Гвоздика это было первое поражение.

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Чемпион мира в супертяжелом весе мексиканец Энди Руис (33-1, 22 КО) прокомментировал дебютный бой в супертяжах украинца Александра Усика (17-0, 12 КО) и рассказал, будет ли организован бой между ними. Его слова цитирует FinoBoxing:

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