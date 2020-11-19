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пятница, 20 ноября 2020 20:23

После прихода Байдена политика США в отношении России станет жестче

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После прихода Байдена политика США в отношении России станет жестче
Валерий Чалый: Джозеф Байден говорил, что считает Москву основным противником. Эти слова подкрепит шагами. Фото: reuters

После президентских выборов фокус внешней политики США будет традиционный - КНР, Ближний Восток, Европейский Союз, ближайшие соседи - Мексика, Канада.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Китай останется основным оппонентом Америки. Международные договоры, из которых Дональд Трамп вышел - например, Парижское соглашение о климатических изменениях, - снова станут актуальны. Штаты к ним вернутся", - предполагает дипломат.

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По его словам, в отношении России политика может стать жестче.

"Демократы не будут вести себя так осторожно, как в 2014-м. Джозеф Байден говорил, что считает Москву основным противником. Эти слова подкрепит шагами. Могут усилить санкции. Среди демократов есть разные мнения относительно российского направления. Не факт, что критическую позицию разделяют все однопартийцы. Но США по РФ будут вести себя более с позиции силы, а не компромиссов.

Перезагрузки отношений, как прежде, не будет. Впрочем, диалог про контролируемое разоружение продолжится", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Джо Байден победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Получил 306 голосов выборщиков.

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