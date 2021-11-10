Порывистый ветер и мороз до -10°С: обновили прогноз на ближайшие дни

Над Украиной господствует антициклон, поэтому сегодня так много солнца.

В то же время прошлой ночью было морозно, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Завтра ощущение холода может быть сильнее фактической погоды из-за ветра.

"К концу недели немного потеплеет. Однако с 15 ноября температура воздуха снова потопает к "минусам". В ближайшее время в большинстве наших областей никаких существенных осадков не видно. Только в понедельник на северо-востоке и в восточных областях Украины пройдет мокрый снег", - написала она.

Мороз ожидается в большинстве областей и ближайшей ночью: до -3...9°С в Луганской области, в Харьковской до -10°С. Днем 11 ноября потеплеет в западных областях до +6...12°с. На востоке будет холоднее всего, ожидается максимально +2...5°С. На остальной территории дневная температура воздуха составит +3...9°С.

В Киеве четверг предполагается сухим и холодным, ночью -1...4°С, днем температура воздуха повысится до + 6...8°С. Однако даже это небольшое повышение будет нивелироваться порывистым юго-западным ветром.

Автор: facebook.com/tala.didenko В ближайшее время в большинстве областей - без существенных осадков

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.