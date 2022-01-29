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суббота, 29 января 2022 18:27

Порошенко призвал других членов НАТО брать пример из Британии и США и дать Украине оружие – The Times

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Экспрезидент Украины Петр Порошенко призвал других членов НАТО брать пример с британских и американских поставок оружия.

Об этом пишет британское издание The Times в статье "Украина "должна вести себя как Черчилль, чтобы противостоять России", говорит бывший президент".

Автор статьи Энтони Ллойд напоминает, что Порошенко возглавлял Украину во время ее худших лет войны с Россией.

"Путин воспринимает себя между императором и Богом", сказал Порошенко The Times в Киеве. Он думает, что может делать все, что хочет. Он хочет воспроизвести "вторую версию" Советского Союза, в котором Украина является частью пазла, без которой не может существовать карта".

Предлагая советы администрации президента Владимира Зеленского, как лучше подготовить народ к войне, Порошенко выделил Великобританию, как одного из ведущих союзников Украины, и призвал раздробленную политическую элиту его страны последовать примеру коалиции военного времени Черчилля.

"Черчилль – мой пример в данной ситуации. В начале Второй мировой войны он был самым активным и критически настроенным к своим оппонентам, однако создал правительство национального единства. Многим украинским политикам следует очень внимательно изучить британскую историю и учесть, что Черчилль чрезвычайно популярен в Украине", – сказал Порошенко.

"Зеленский – мой оппонент, но Путин – враг Украины. Я готов подставить плечо правительству и президенту, чтобы поддержать Украину",

Британское издание констатирует, что при управлении Зеленского Украина выглядит очень плохо подготовленной к войне. Несмотря на еженедельные рост численности российских войск на севере и востоке Украины – в настоящее время на местах сосредоточены около 70 батальонных тактических групп общей численностью более 127 000 солдат – и формирование российских военно-морских сил на юге, есть скудные свидетельства широкомасштабной гражданской подготовки к конфликту.

 

Несмотря на недавние поставки легкого противотанкового оружия и противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", переданных Великобританией и США Украине, Порошенко отметил значительные пробелы в военной и гражданской подготовке своей страны. По его словам, армия по-прежнему получает низкую заработную плату, силы территориальной обороны не подготовлены, а стратегический резерв вооруженных сил не боеспособен.

"Солдаты на линии фронта получают меньше охранника в супермаркете. И мы должны увеличить расходы на организацию сил территориальной обороны, чтобы увеличить цену, которую Путин будет платить за вторжение. Каждый дом должен быть проблемой для русских солдат", – говорит экс-президент.

Порошенко отмечает – снабжение союзниками оборонного оружия в Украину может изменить цену возможного вторжения для России.

"Имея уникальный опыт с 2014 года, я могу сказать, что украинские солдаты могут творить чудеса", – сказал он. "Их лучше обеспечить немедленно, чем потом. В 2022 году все понимают, что в этой ситуации они инвестируют в свою безопасность, а не только безопасность Украины. Никто не знает, где дальше могут появиться российские войска. Хельсинки, Швеция, Норвегия, Балтика, Украина, Польша, Румыния. Так Путин проверяет слабость Запада. Лучший ответ – показать, что Запад сильный и единый", – резюмирует Порошенко.

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