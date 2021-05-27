Порошенко привез кислородные концентраторы в больницу Торецка в Донецкой области и поблагодарил медиков за их подвиг

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область побывал в Центральной городской больнице Торецка. Он передал медучреждению кислородные концентраторы и пообщался с врачами. Один из концентраторов для Торецкой больницы приобрел за свои средства известный журналист, ведущий и блогер Дмитрий Чекалкин, который тоже приехал на Донбасс.

Команда "Европейской Солидарности" пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей

Порошенко отметил, что сегодня даже по официальной статистике, которая далека от правды, в Украине умерло более 50 тысяч людей от коронавируса, и это прямая ответственность власти. Порошенко также напомнил, как в 2014 году Торецк, который еще тогда назывался Дзержинском, освободили от "русского мира".

"К нам обратились, что в больницы Торецка нужны кислородные концентраторы. Наш Фонд и команда "Европейской Солидарности" пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей. Но первым приоритетом должна быть Донецкая область. Почему это должно так быть? Потому что в 2014 году, когда стоял вопрос вообще существования нашего государства, нам надо было объединиться и защитить государство. Я вспоминаю, как трудно было тогда. Я вспоминаю каждую минуту. Когда Дзержинск освобождали, тогда кроме Вооруженных Сил еще и подразделения Управления государственной охраны, моя охрана со спецназом на конфискованных банковских микроавтобусах выбили из горсовета этих наемников и фактически бескровно освободили Дзержинск, и его переименовали", - напомнил Порошенко.

"Я не думаю, что все понимают историческое и стратегическое место Торецка, но это 7-8 километров - ровно половина к Шумам, а потом к Горловке. И когда фактически у линии фронта, рискуя жизнью, Торецкие врачи, медицинские работники спасали жизни наших воинов перед тем, как их отправить в Днепр, Харьков, в госпитали Киева, Львова, сколько эти руки спасли жизней", - отметил пятый президент.

Он поблагодарил всех враче, которые, начиная с 2014-го, обеспечили не менее важную роль в защите государства.

"А сейчас уже два года мы между двух огней, между двух фронтов. С одной стороны - фронт российского агрессора, а с другой - фронт пандемии. И опять нет выходных, нет какого-то нормированного рабочего дня. К сожалению, нету достойных зарплат, нет ковидных 300% доплат. К сожалению, нет страхования на случай заболевания, которое мы тогда ввели для воинов", - отметил Порошенко.

"Сегодня очень печальный день, потому что Украина пересекла отметку даже фальсифицированной государственной статистики - уже более 50 тысяч украинцев умерли. Умерли потому, что своевременно не дали кислорода, потому что своевременно не было тестов, средств защиты, в том числе и врачей отправляли без защитных костюмов, без очков, без масок - без ничего. А средства, которые выделили тогда в парламенте в ковидний фонд, направили на "Велике крадивництво". Никак не нажрутся", - возмутился Порошенко.

"Сейчас мы понимаем, что ковид нельзя остановить без вакцинации. К сожалению, в Украине вакцинировано лишь 2%. Говорят о вакцинном национализме. Да, потому что это борьба президентов за то, чтобы страны получили вакцину. Я думаю, что не случайно наша страна оказалась на последнем месте в Европе. Сейчас, когда весь мир уже вакцинирован, они отправили Степанова в отставку, думают, что он как козел отпущения. Это - ответственность президента и власти", - подчеркнул Порошенко.

Директор Торецкой больницы Сергей Халаимов поблагодарил за поддержку и подчеркнул, что кислородное оборудование сейчас крайне необходимо для борьбы с ковидом. "Это очень важно для нас. И кислородные концентраторы нужны для наших пациентов. Когда это все начиналось, мы выбирали, кому жить или нет. Мы не Боги и мы не должны это делать. Мы не должны выбирать, кто будет жить, а кто умрет. Это трудно. Об этом знают все", - говорит руководитель медучреждения.

"Моя цель, чтобы вся страна благодарила украинского врача, потому что вы - герои. Вы те, кто, несмотря на все трудности, время, усталость, риск, делают чрезвычайно полезное дело, строят Украину, спасают людей. И мы здесь для того, чтобы вас поблагодарить", - говорит Порошенко.

Как известно, с первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Команда "Европейской Солидарности" пытается обеспечить медицинской техникой и медицинским оборудованием больницы всех областей

Сразу после начала пандемии коронавируса силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине, в этом году уже более 12 тысяч наборов отправлены в регионы. Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко были доставлены в медучреждения и спасают жизни. Всего с начала пандемии в Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 миллионов гривен.