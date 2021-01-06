Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и рождением независимой церкви

Братья и сестры!

В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.

Порошенко поздравил украинцев с Рождеством. Фото: eurosolidarity.org

Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.

Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.

Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в "Повести временных лет" впервые упоминается под 1070 годом.

А ровно 2 года назад в предрождественский день Православная церковь Украины получила томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что церкви-сестры одна за другой признают независимость нашей поместной церкви.

Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизни - счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих.

Сочельник собирает на Рождество Украину.

Звезда в небе яркая сошла.

Колядка раздается по родной стране.

Пусть Бог будет с вами всегда и сполна.

Пусть Ангел покрывает крылом каждого из вас.

А в каждом доме поселятся счастье и покой.

И хватит силы творить добро,

Преодолеть недолю и удержать волю

Пусть новорожденный Христос подаст счастье в каждый дом, а Украине - мир.

Радуйся земле, Христос родился!

Славим Его!