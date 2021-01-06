Порошенко поздравил украинцев с Рождеством и рождением независимой церкви

Братья и сестры!
В течение непростого года мы, украинцы, помогали друг другу в сложных обстоятельствах. Поддерживали, защищали, подбадривали. Мы так делаем всегда. Это и есть солидарность. Украинская и европейская.
Рождество - праздник надежды, окутанный семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлееме Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло. Вера и любовь - великая сила. Любовь к Богу. Любовь друг к другу, любовь к земле и родной стране, к родителям и детям, к своему делу.
Давайте особенно вспомним о солдатах, которые защищают нашу землю. О медиках, которые спасают наших близких. О капелланах, волонтерах, благотворителях ... о всех достойных гражданах, испытывающих ответственность за людей и страну.
Мы принадлежим к разным конфессиям, но вся наша культура и история уже более тысячи лет определяются общей великой христианской традицией. Только представьте себе, что этот Выдубицкий монастырь в "Повести временных лет" впервые упоминается под 1070 годом.
А ровно 2 года назад в предрождественский день Православная церковь Украины получила томос об автокефалии. Спасибо Его Святейшеству Варфоломею за этот исторический поступок. Радуемся, что церкви-сестры одна за другой признают независимость нашей поместной церкви.
Теплого Рождества вам, веселых праздников, жизни - счастливой и долгой! И здоровой. Берегите себя и ближних своих.
Сочельник собирает на Рождество Украину.
Звезда в небе яркая сошла.
Колядка раздается по родной стране.
Пусть Бог будет с вами всегда и сполна.
Пусть Ангел покрывает крылом каждого из вас.
А в каждом доме поселятся счастье и покой.
И хватит силы творить добро,
Преодолеть недолю и удержать волю
Пусть новорожденный Христос подаст счастье в каждый дом, а Украине - мир.
Радуйся земле, Христос родился!
Славим Его!
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