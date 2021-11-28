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воскресенье, 28 ноября 2021 11:53

Порошенко: покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины

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Порошенко: покупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка для Украины
Фото: eurosolidarity

Украинская власть не имеет стратегии, как преодолеть энергетический кризис и при этом не потеряет энергонезависимость – об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью для программы The Week на телеканале Прямой. Он подчеркнул, что покупка электроэнергии в Беларуси опасна, поскольку в самый трудный момент Лукашенко может отключить энергетический экспорт в Украину.

"Какова стратегия страны и высшего политического руководства страны, что делать? Мой ответ очень прост – если ты не знаешь, сознайся. Попроси о помощи. Созови СНБО по вопросам энергетики. Пригласи управляющих парламентских фракций. Пожалуйста, я готов прийти, помочь и объяснить, каким образом мы в гораздо более сложных условиях отключили российскую электроэнергию и перестали покупать российский газ", – напомнил Порошенко.

Он также отметил, что Зеленский должен объяснить стране, почему за средства, которые НАК Нафтогаз получил в результате выигрыша в суде против Газпрома, не купили газ у хранилища.

"Почему были украдены средства НАК Нефтогаз вместо того, чтобы купить газ? Тогда бы не было проблем. А почему Коломойский вместе с Зеленским, его бизнес-партнером таким образом организовали работу Центрэнерго – когда они сожгли уголь, покупали его по супер дорогой цене, а Коломойскому отпускали электроэнергию за полцены, таким образом нанеся ущерб на многие миллиарды гривен. Вот что делать сейчас?", – возмутился Порошенко.

"Мы в свое время сделали все возможное, чтобы завезти со всего мира уголь, начиная от США, Польши и заканчивая Австралией тогда, когда Путин перестал поставлять нам уголь. Мы же все это проходили", – напомнил лидер ЕС.

"Мы знаем, как здесь поступать. Что мы услышали на вчерашней пресс-конференции? Что виноваты люди. Оказывается, они обязаны были закупать уголь, оказывается, они обязаны были закупать все нужное. И на сегодняшний день это поражение или признание собственной беспомощности", – считает Порошенко.

"Мы подчеркиваем, что закупка электроэнергии у Беларуси – это ловушка. Увидите – Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15 – минус 20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударит, чтобы было еще больнее", – резюмирует пятый президент.

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