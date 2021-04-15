Полтавская область с сегодняшнего дня в "красной зоне": какие действуют ограничения

В общественный транспорт будуть пускать по спецпропускам - их получат медики, правоохранители и коммунальщики Фото: pravda.com.ua

С сегодняшнего дня Полтавская область в "красной зоне" из-за стремительного распространения коронавируса.

Как и в других регионах - это значит, что закрытые торговые центры и непродовольственные магазины, спортзалы и кинотеатры. Школьники, кроме младших классов, переходят на дистанционное обучение. Кафе и рестораны будут работать только навынос, пишет tsn.ua. В регионе прекратят транспортное сообщение между населенными пунктами.

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В общественный транспорт будуть пускать по спецпропускам - их получат медики, правоохранители и коммунальщики.

Работу железной дороги пока не будут ограничивать. Продажа билетов и высадку и посадку пассажиров поездов дальнего следования на Полтавщине "Укрзализныця" пока не отменяет.

В Запорожье с пятницы, 16 апреля, воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии специального пропуска. Соответствующее решение в среду, 14 апреля, приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.