Половина украинцев считают угрозы коронавируса преувеличенными

В последнее время людей, которые думают, что угрозы пандемии не так страшны, становится больше. Фото: pixabay

51% украинцев убеждены, что опасности от коронавируса преувеличены.

Зато с таким мнением не согласились 43% людей, свидетельствуют результаты международного опроса Gallup International, которое в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

В мире в конце 2020 года коронавирус называли преувеличенной угрозой 42% опрошенных, другое мнение имели 53%.

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В последнее время людей, которые думают, что угрозы пандемии не так страшны, становится больше. В начале 2020 года люди в мире также считали, что коронавирус не несет угрозы. Впоследствии, во время 1-й волны весной, почти треть людей придерживались этого мнения, а две трети видели опасность. Летом, когда было меньше случаев болезни, люди снова начали верить, что проблема не так страшна. Такая же ситуация была в конце 2020 года.

Опрос показал, что большинство населения Австралии, США и ЕС, особенно западных стран, отвергают утверждения о преувеличении угрозы.

В ходе исследования Gallup International опросили 44 796 человек в 47 странах мира. В каждой стране в октябре-декабре 2020 года проводили собеседование с представительной выборкой из примерно 1 тыс. мужчин и женщин или личным путем, по телефону или через интернет. Погрешность опроса составляет от +3-5% на уровне 95% доверия.

57% украинцев недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского в вопросе борьбы с коронавирусом. 39% респондентов одобряют деятельность президента в борьбе с эпидемией.