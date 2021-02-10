Большинство украинцев недовольны действиями Зеленского по борьбе с Covid-19

Украинцы недовольны действиями Зеленского по борьбе с коронавируса . Фото:pexels

57% украинцев недовольны действиями президента Украины Владимира Зеленского в вопросе борьбы с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

39% респондентов одобряют деятельность президента в борьбе с эпидемией.

"За последние несколько месяцев уровень удовлетворенности работой органов власти в сфере борьбы с эпидемией повысился", - говорится в сообщении.

65% украинцев недовольны работой Министерства здравоохранения, 33% - довольны.

Деятельностью Министерства внутренних дел довольны 29%, недовольны - 61%.

Работу Кабмина одобряют 25%, не удовлетворены - 69%.

Деятельностью Верховной Рады довольны 20%, недовольны - 75%.

"57 процентов опрошенных считают оптимальными меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом. 21 процент считают их слишком мягкими (больше среди старшего поколения), 9 процентов - наоборот слишком жесткими (молодежь и средний возраст)", - отмечают социологи.

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Опрос проводился 6-8 февраля 2021-го среди украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Опросили 2,5 тыс. респондентов методом CATI - телефонные интервью с использованием компьютера - на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности не более 2%.

Лишь 2% украинцев считают экономическую ситуацию в стране хорошей. Почти 70% оценили ее как "очень плохую".