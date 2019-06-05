"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика

31 мая Кирилл Тлявов гулял вместе с другом у двора. Затем резко упал. Когда прибежали родственники увидели его окровавленным, без сознания. Сначала подумали, что он упал и ударился. Но позже в 50 м от места трагедии нашли простреленные бутылки и гильзы. Фото: Без Табу

- Дело об убийстве полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком могут довести до суда в таком виде, что он будет вынужден никого не сажать в тюрьму. Или может ограничиться условным, мягким наказанием. Это будет означать, что судебная система сознательно примет на себя основную волну общественного возмущения. Люди видят только полицейских-преступников и погибшего мальчика. На самом деле ситуация значительно тяжелее в правовом смысле, - говорит в интервью Gazeta.ua философ Алексей Панич.

В чем заключается эта тяжесть?

- Многое зависит от работы следствия. Очень важно, что именно им удастся установить. Поэтому если полицейских отпустят, - это не будет означать стопроцентное торможения дела правоохранителями. Не факт, что подозреваемых так сильно покрывает система. Просто есть обстоятельства непреодолимой силы, когда банально н понятно, кого именно судить.

Следить за процессом расследования должна прокуратура. Но она тоже несвободна от политически популистских лозунгов. Предъявлено обвинение по статье "умышленное убийство". Хотя прекрасно понятно, что это была случайность. По этой статье может быть пожизненное заключение. Но именно такая трактовка дела увеличивает вероятность того, что суд оправдает обоих подсудимых.

Если полицейских отпустят, - это не будет означать стопроцентное торможения дела правоохранителями.

Что имеете в виду, когда говорите "непонятно, кого судить"?

- То, что произошло, безусловно, трагедия. Но эта ситуация интересна в правовом смысле. По ней можно привести 2 совершенно разные аналогии. Одна из них произошла в Великобритании. Там на охоту поехало 2 мужчин. У них было с собой оружие, стреляли дичь, но один из них попал в человека и его выстрел был смертельным. Суд не смог установить, кто именно стрелял. И наказали обоих.

Похожая ситуация была в Советском Союзе во времена правления Иосифа Сталина. Так же на охоте были 2 мужчин, один из которых случайно застрелил другого человека. Советский суд не смог установить, кто именно совершил смертельный выстрел и оправдал обоих, опираясь на презумпцию невиновности. Мол, если наказать одного, то он может быть невиновным. А если посадить в тюрьму обоих, то вместе с преступником опять же накажут того, кто невиноват. Для правосудия хуже наказать невиновного, чем отпустить виновного. Сталинский суд оказался более гуманным.

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Как можно давить на власть, чтобы виновные не избежали наказания?

- Общество должно давить на власть не на локальном уровне конкретно этой проблемы. Это ничего не решит. Власть отделается громкими заявлениями, обещаниями и популизмом. Это - очень опасная ситуация, когда социум давит на правоохранительную систему с требованием наказать виновных и сам решает, кого именно. Общество не должно указывать власти на преступников. Это разрушает систему правосудия. Стимулирует власть поступать противозаконно, чтобы с популистских соображений удовлетворить требования общества.

Надо требовать глубокой реформы правоохранительных органов. Чтобы граждане имели больше оснований доверять обновленной полиции. А на практике у нас 2 полицейских, которых люстрировали. Но потом они спокойно возобновились в должностях через Окружной административный суд. Видим недореформированную систему в разрезе.

Какие системные недостатки еще обнажила эта ситуация?

- Понимаем, что если поувольнять всех, кого стоило бы, не будет кому работать. Мы постоянно закидываем судам, что они недореформированные. Но там бывает некомплект до половины состава. В разгар судебной реформы во времена Петра Порошенко уволилась около трети судей. Их некому заменить. На одного судью приходится слишком много дел. Это отображается на качестве рассмотрения каждого из них. Мы хотим освободить всех. Но вопрос в том, кто придет вместо них? Украинцы не хотят идти в ту же полицию и улучшать систему изнутри.

Увольнение или посадки отдельных людей - это разовые затычки. Только вопрос времени, когда произойдет еще одна похожая трагедия, если власть и общество не будут пытаться изменить систему в целом.

Как можно это изменить?

- Это очень длительный процесс. Должны улучшать качество общественного сознания украинцев. На примере каждой такой локальной ситуации надо говорить о системных проблемах. Освобождение или посадки отдельных людей - это разовые затычки. Только вопрос времени, когда произойдет еще одна похожая трагедия, если власть и общество не будут пытаться изменить систему в целом.

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Может ли дело убийства в Переяславе стать второй Врадиевкой?

- На это не очень много шансов. Врадиевка возникла спонтанно снизу. По поводу Переяслава это вряд ли произойдет. В первом случае была ситуация тотальной, вызывающей безнаказанности. Все покрывали всех, когда вина была очевидна. В Переяславе подозреваемых полицейских арестовали, им предъявлено обвинение. Нет такого глобального ощущения круговой поруки. Стихийно по инициативе самих людей убийство мальчика не перерастет в массовые агрессивные протесты, как во Врадиевке.

Но чисто теоретически какая-то политическая сила может воспользоваться этой трагедией. На практике же не думаю, что кто-то решится на это. Руководитель МВД Арсен Аваков позиционирует себя арбитром, который не вмешивается в политику и является подчеркнуто нейтральным ко всем партиям и силам. Это всех устроило во время выборов президента. Сейчас Аваков снова хочет остаться в этой роли. Не думаю, что какая-то политическая сила захочет ссориться с ним накануне выборов в Верховную Раду. Не будем похода на Киев и пикета властных зданий.

Вполне возможно, что мы так и не узнаем, кто именно из горе-полицейских стрелял.

Как может завершить ситуация с убийством Кирилла Тлявова? Какие вопросы в этой истории остаются без ответов?

- Вполне возможно, что мы так и не узнаем, кто именно из горе-полицейских стрелял. Во время самого события присутствовали 4 человека. Двое из них стреляли из одного ружья. Объективно говоря, они могут сами не знать, чей выстрел был фатальным. Поэтому может быть правовой парадокс, когда реального преступника найти будет невозможно. Даже если найдут оружие, это ничего не даст. Время выстрела и ранения ребенка установить до минуты невозможно. Поэтому и четко определить, кто убийца, - тоже.

Будут наказывать по политическим соображениям. Думаю, это будет советский вариант судопроизводства. То есть суд оправдает обоих подозреваемых или ограничится символическим наказанием. Есть основополагающие базовые конституционные права каждого гражданина, несмотря на то, преступник он или нет. Если ситуация дойдет до суда, полицейские получат оправдательный приговор. А обществу придется жить с тем, что не всякое преступление может быть наказано. Этот гуманизм возможен в правовом контексте. Очень много незаконных решений принимали наши суды, но обратная крайность не лучше.

Полицейские 42-летний Владимир Петровец и 31-летний Иван Приходько смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, когда стреляли по банках. Это произошло 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Ребенка доставили в реанимационное отделение местной больницы. Диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутримозговую гематому и перелом височной кости. 3 июня Кирилл умер. 4 июня по этому делу состоялось заседание Голосеевского суда Киева. Ивана Приходько взяли под стражу на 2 месяца без права на залог. Прокуратура отмечала возможной побега, давления на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств. Второму подозреваемому Владимиру Петровцу дали 60 суток ареста. Есть риск, что он скроется от следствия. Около 20 митингов в городах Украины прошло 4 июня. Активисты под местными управлениями полиции продолжили требовать наказания виновным в убийстве и тех, кто прикрывает их.