"Полезут — получат" — Ярош обратился к украинцам и "сатанисту Путину"

Также Ярош призывает отказаться от минских договоренностей. Фото: Дмитрий Ярош / Facebook

"Мы должны устранить любые факторы, мешающие нашей победе над агрессором и оккупантом".

Борьба с врагом должна быть бескомпромиссной, заявил ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в Facebook.

"Все политические силы, средства массовой информации, общественные организации, бизнес-среды, религиозные структуры и т.д. делятся на те, кто за Украину... и те, кто отрицает право украинцев на собственную государственность и служат сатанисту Путину...", - написал Ярош.

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Он призвал отказаться от Минских соглашений, от русской православной церкви, от каких-либо "пропагандистских эрефовских рупоров и ерефовских финансово-промышленных групп".

"Долой Россию из Украины! Слава Нации! Не бойся! БОЙСЯ! Полезут - получат!" — подытожил Ярош.

"Выполнение Минских договоренностей - это капитуляция для Украины", - прокомментировал Ярош заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу Минских договоренностей.